DIF Sinaloa y SIPINNA exhortan a garantizar derechos de los menores durante Carnavales

Debido a las celebraciones culturales, recreativas y tradicionales como carnavales, desfiles y concursos infantiles, el Gobierno de Sinaloa, a través del DIF del estado, la Secretaría de Turismo y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) hacen un llamado a las autoridades, organizadores de eventos y a la sociedad en general a priorizar el enfoque de derechos y la prevención, en defensa de este sector social.

La funcionaria de SIPINNA, Connie Zazueta Castro, mencionó que estas festividades representan espacios de convivencia, identidad cultural y recreación; sin embargo, su organización debe garantizar en todo momento la protección, seguridad y bienestar de niñas, niños y adolescentes, asegurando que su participación se realice en condiciones acordes a su edad, desarrollo y dignidad humana.

Zazueta Castro argumentó que de conformidad con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, las autoridades estatales y municipales tienen la obligación de velar por el Interés Superior de la Niñez, así como de prevenir cualquier forma de violencia, explotación, trato indigno o exposición indebida que pueda vulnerar sus derechos durante actividades públicas y privadas.

En este contexto, y con base en las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, se exhorta a adoptar medidas preventivas que fortalezcan la protección integral de niñas, niños y adolescentes, entre ellas:

• Garantizar condiciones de seguridad y protección durante el desarrollo de los eventos, mediante espacios adecuados y personal capacitado.

• Instalar módulos de atención y orientación en puntos estratégicos para la localización inmediata de niñas y niños extraviados.

• Evitar prácticas que promuevan la hipersexualización (obsesión de resaltar los atributos sexuales de una persona) o adultización (responsabilidades, expectativas, comportamientos y contenidos propios de adultos) de niñas, niños y adolescentes, particularmente en concursos o actividades escénicas.

• Regular los contenidos visuales, mediáticos y dinámicas de participación, cuidando que no se exponga su imagen ni se afecte su integridad física o emocional.

• Promover la sensibilización de madres, padres y personas cuidadoras para prevenir prácticas que refuercen estereotipos o presiones sociales inadecuadas.

• Fortalecer la coordinación interinstitucional entre autoridades estatales y municipales para establecer lineamientos claros de protección infantil en este tipo de eventos.

La funcionaria recalcó que es fundamental considerar la salud mental y el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes que participan en concursos y actividades públicas durante estas celebraciones. Asimismo, informó que la exposición a evaluaciones constantes, comparaciones, presiones o expectativas adultas puede generar efectos negativos en su autoestima, autoimagen y desarrollo emocional, especialmente en el caso de las niñas. Por ello, las autoridades consideran indispensable que estos espacios se diseñen desde una perspectiva de cuidado, promoviendo entornos que fortalezcan la confianza, la expresión libre y el respeto a su dignidad.

Además, las dependencias se encuentran trabajando en la difusión de la campaña a través de redes sociales denominada “Seguridad y Bienestar Infantil en el Carnaval”, con recomendaciones dirigidas a niñas, niños y adolescentes durante el periodo de Carnaval, a fin de fomentar su protección, autocuidado y una participación segura en las actividades festivas.

Este exhorto se dirige de manera prioritaria a los municipios de Mazatlán, Ahome, Salvador Alvarado, Guasave, Navolato, Mocorito, Choix, Rosario, Cosalá, Eldorado, El Fuerte, Escuinapa, Juan José Ríos, Sinaloa, Angostura y Elota, así como a la Secretaría de Seguridad Pública y al Instituto Estatal de Protección Civil, con el objetivo de fortalezcan acciones conjuntas que garanticen el respeto y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Sinaloa.

