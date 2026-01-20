Fiscalía de Morelos prepara nueva intervención en el panteón de Jojutla junto a colectivos

. El Fiscal Fernando Blumenkron aseguró que mantendrán diálogo permanente con colectivos para atender sus peticiones históricas.

La Fiscalía General del Estado de Morelos anunció que en marzo próximo se llevará a cabo una nueva fase de intervención en el panteón de la comunidad de Pedro Amaro, en Jojutla, en coordinación con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. El Fiscal General, Fernando Blumenkron Escobar, aseguró que mantendrán un diálogo constante para atender las peticiones que estos grupos han planteado desde hace años.

Durante la presentación de la Agenda de Derechos Humanos 2025-2028, Blumenkron reconoció el déficit de personal en la institución, aunque destacó que se está atendiendo de manera gradual. Informó que recientemente egresaron 20 agentes del Ministerio Público, 25 peritos y 20 agentes de investigación criminal, quienes se incorporarán a las labores de la Fiscalía.

El Fiscal detalló que la necesidad de personal es significativa: en la zona Metropolitana se requieren alrededor de 60 agentes del Ministerio Público, mientras que en la zona Sur Poniente y en la zona Oriente se necesitan cerca de 20 cada una. “El personal sustantivo es el que nos hace falta en la Fiscalía, estamos comprometidos a que se vaya recuperando el estado de fuerza en todas las ramas”, afirmó.

Con estas acciones, la Fiscalía busca fortalecer su capacidad operativa y avanzar en la atención a las demandas de colectivos y familias que esperan resultados en las labores de búsqueda e identificación.