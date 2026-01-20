Puebla inicia el año con resultados positivos en materia de seguridad

Inicia el año con resultados positivos en materia de seguridad en Puebla

El estado de Puebla comenzó el año 2026 con resultados positivos en materia de seguridad, gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la aplicación de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó el gobernador Alejandro Armenta.

Durante un balance sobre las acciones realizadas, el mandatario estatal destacó que en Puebla se cumplen los cuatro ejes fundamentales de la estrategia nacional: la atención a las causas que generan la violencia, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de las tareas de inteligencia e investigación, así como una estrecha coordinación entre las entidades federativas y el Gobierno Federal. Estas acciones, señaló, tienen como objetivo principal garantizar la protección, la paz social y el bienestar de la población poblana.

Alejandro Armenta subrayó que existe una colaboración permanente con la Fiscalía Federal en Puebla, encabezada por Jesús López Trujillo, así como con el delegado de la Secretaría de Gobernación Federal, Álvaro José Fojaco. De igual forma, reconoció el trabajo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, instituciones que participan de manera coordinada para cumplir con la encomienda de proteger a las y los poblanos.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que del 1 al 17 de enero de 2026, con el respaldo de la DEFENSA, SEMAR y la Guardia Nacional, se obtuvieron resultados relevantes. En este periodo se logró la detención de 257 personas, la recuperación de 163 vehículos con reporte de robo y el aseguramiento de 56 unidades relacionadas con actividades ilícitas.

Asimismo, destacó la inhabilitación de cuatro tomas clandestinas y la recuperación de 99 mil litros de gas LP, además de 3 mil 900 litros y 43 contenedores de hidrocarburos. En materia de combate al narcomenudeo, detalló que se decomisaron 959 dosis y 138 gramos de cristal, así como 323 dosis y 25 gramos de cocaína, entre otras acciones que contribuyen a reducir la incidencia delictiva en el estado.

El titular de Seguridad Pública también informó sobre la implementación del Operativo Interestatal Puebla-Tlaxcala, cuyo objetivo es reforzar la vigilancia en la zona limítrofe entre ambas entidades. En este operativo participan 121 elementos de la DEFENSA, SEMAR, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala y la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla. Estas acciones derivaron en el aseguramiento de una pipa relacionada con el robo de hidrocarburos en el municipio de Santa Rita Tlahuapan, así como la inhabilitación de otras tres unidades utilizadas para el trasiego ilegal de combustible. Agregó que esta estrategia también se aplica en los límites con Veracruz, en carreteras como Puebla-Córdoba y Tehuacán-Orizaba.

En su intervención, la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que de enero a diciembre de 2025 se registró una disminución en 14 delitos de alto impacto social en comparación con el mismo periodo del año anterior. Señaló que estos resultados reflejan la efectividad de la estrategia Puebla Segura y reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de seguridad y procuración de justicia.

Finalmente, el fiscal destacó que, derivado del cumplimiento de órdenes de cateo en inmuebles ubicados en la 46 Poniente, se logró el aseguramiento de 600 autopartes, con la participación de fuerzas federales y estatales, reafirmando el trabajo coordinado para combatir el delito en Puebla.