Colima realizó el Primer Macrosimulacro Estatal de Protección Civil 2026 sin incidentes

Este 21 de enero se llevó a cabo el Primer Macrosimulacro Estatal de Protección Civil 2026 en el estado de Colima, ejercicio preventivo organizado por la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de la población ante una posible emergencia sísmica.

El simulacro se desarrolló en punto de las 12:00 horas, cuando se activó la alerta sísmica bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.6, lo que permitió a miles de personas practicar una evacuación ordenada y la aplicación de los protocolos de protección civil en oficinas públicas, centros de trabajo, escuelas y otros espacios.

De acuerdo con la UEPC Colima, previo al ejercicio se realizó un llamado de coordinación con diferentes estados del país, ante la posibilidad de que durante el simulacro se emitiera una alerta sísmica a través de teléfonos celulares. Sin embargo, dicha alerta no se activó, lo que evitó confusión o alarma innecesaria entre la población, permitiendo que el ejercicio se desarrollara de manera controlada y sin contratiempos.

El director general de la Unidad Estatal de Protección Civil, Erick González Sánchez, destacó que este tipo de ejercicios son fundamentales para fomentar la cultura de la prevención, especialmente en una entidad con alta actividad sísmica como Colima. Asimismo, reconoció la participación responsable de dependencias públicas, empresas, instituciones educativas y ciudadanía en general.

Durante el macrosimulacro, personal de Protección Civil supervisó el desarrollo de las evacuaciones, observando tiempos de respuesta, identificación de rutas de salida y puntos de reunión, así como la correcta aplicación de las medidas de autoprotección. La información recabada servirá para detectar áreas de oportunidad y fortalecer los protocolos de actuación ante un evento real.

La dependencia estatal recordó que las personas e instituciones que participaron pueden enviar evidencia fotográfica del ejercicio, a través del registro habilitado mediante código QR, con el fin de recibir una constancia de participación, como reconocimiento a su compromiso con la prevención y la seguridad.

Con la realización del Primer Macrosimulacro Estatal de Protección Civil 2026, el Gobierno del Estado de Colima reiteró su compromiso de impulsar acciones preventivas y de coordinación interinstitucional que contribuyan a reducir riesgos y salvaguardar la integridad de la población, subrayando que la protección civil es una responsabilidad compartida.