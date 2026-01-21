Detienen a cinco presuntos delincuentes en Zacatecas

Detención a personas por delitos de robo y violencia en Zacatecas

Autoridades de Zacatecas lograron la detención de cinco presuntos delincuentes, dos por delitos de violencia familiar y tres por robos a casa habitación.

Entre los detenidos se encuentra una mujer de 31 años por su supuesta participación en delitos de violencia familiar reportada en la colonia Mecánicos de la capital.

La denuncia se realizó a través del Sistema de Emergencias 911, donde se notificaron disturbios al interior de una casa de la zona y donde vecios denunciaron gritos, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades.

En otro de los sucesos del día, se logró la captura de tres presuntos delincuentes por robo a casa habitación en la colonia Nueva Generación; los detebnidos son dos hombres de 24 y 27 años y una mujer de 57 años.