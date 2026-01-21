Detención de miembro de grupo delictivo y relacionado con un triple homicidio en Guerrero

Detención de Jesús "N" miembro de grupo delictivo "CIDA" que opera en el estado de Guerrero

El 19 de Enero fue detenido en la zona de Acapulco Diamante en el estado de Guerrero, Jesús “N”, presunto responsable de un triple homicidio del cual el pasado 10 fueron localizados los cuerpos en la parte trasera del centro comercial La Isla.

Según los reportes oficiales Jesús “N” esta involucrado con la célula delictiva “CIDA” que opera dentro de la colonia Emiliano Zapata. La organización criminal esta relacionada con delitos como venta de narcóticos, extorsión a comercios y ejecuciones con la intención de marcar un control de territorio.

El delito por el que se le acusa ocurrió durante la noche del sábado 10 de enero cuando se recibió un reporte de hallazgo de restos humanos depositados en bolsas de plástico en la zona turística conocida como Diamante.

El reporte de los peritos de Fiscalía General del Estado (FGE) demuestran que las victimas presentaban rasgos de violencia.

Jesús “N” fue puesto a disposición de las autoridades y se encuentra en espera de su proceso legal.