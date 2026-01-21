Diputado señala presuntas extorsiones por parte de ministeriales en Tecámac, Edomex

Samuel Hernández Cruz, diputado local de Tecámac

Samuel Hernández Cruz, diputado local de Tecámac, presentó una solicitud al Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes para realizar la investigación de denuncias por extorsiones y abusos en la carretera México-Pachuca por parte de presuntos agentes ministeriales de esa dependencia.

El legislador detalló que, conforme a los testimonios difundidos de redes sociales, en algunos casos se solicitó a las víctimas la entrega de cantidades que alcanzarían hasta los 100 mil pesos, a cambio de no ser presentadas ante la Fiscalía en dicha vialidad a la altura del municipio de Tecámac y en la zona de Ojo de Agua, hechos que, de confirmarse, serían de la mayor gravedad y ameritan una investigación exhaustiva, dijo.

Hernández Cruz recordó que el pasado 15 de enero el Congreso del Estado de México aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Combatir el Delito de Extorsión, la cual fortalece de manera significativa el marco legal para enfrentar este fenómeno.

“La seguridad pública no puede ser pretexto para abusos ni para extorsionar a la ciudadanía. Toda persona tiene derecho a saber quién la detiene, con qué facultades y bajo qué fundamento legal”, puntualizó.

Asimismo, subrayó que de encontrarse responsables, podrían enfrentar sanciones que alcanzan hasta 42 años de prisión, conforme a lo establecido en la ley vigente.