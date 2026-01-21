En Coahuila las multas por conducir ebrio suben a más de 23 mil pesos tras ajuste de la UMA para 2026

las multas por conducir ebrio suben a más de 23 mil pesos tras ajuste de la UMA para 2026

A partir de este año, las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas se han elevado significativamente en Saltillo como consecuencia del ajuste en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según el más reciente informe sobre movilidad y seguridad vial.

De acuerdo con las autoridades municipales y con lo reportado por medios locales, la actualización de la UMAinformada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) implica un incremento del 3.69 % respecto a 2025. Esto, a su vez, se traduce en multas más altas para las faltas que se miden con base en esta unidad, entre ellas las cometidas por conducir en estado de ebriedad.

La infracción más severa sigue siendo la de ebriedad completa o bajo los efectos de alguna droga, que ahora puede alcanzar hasta 200 UMAs, lo que equivale a aproximadamente 23 462 pesos en sanción máxima, según el cálculo con la UMA vigente. La llamada ebriedad incompleta cuando hay presencia de alcohol pero en menores niveles implica multas de hasta 100 UMAs, es decir cerca de 11 731 pesos en casos graves.

Este endurecimiento de sanciones forma parte de un esfuerzo por reducir los accidentes relacionados con el consumo de alcohol al volante, una problemática que en los últimos años ha estado presente en la vida vial de la ciudad. Informes periodísticos recientes señalan que durante fines de semana, el exceso de velocidad, la omisión de señalamientos y la conducción en presunto estado de ebriedad han sido observados como factores en múltiples percances viales, algunos con resultados lamentables.

Además del aumento en las multas por ebriedad, el ajuste de la UMA también impacta otras infracciones de tránsito. Por ejemplo, cruzar la vía sin utilizar pasos peatonales ahora puede implicar sanciones de hasta mil 173 pesos, circular sin placas o no respetar la señal de alto alcanza multas de alrededor de 2 346 pesos, y el exceso de velocidad o uso de celular mientras se conduce puede resultar en sanciones de hasta 3 519 pesos.

Las autoridades municipales han reforzado además los operativos de control y prevención, especialmente durante horarios de mayor afluencia nocturna, con la finalidad de reducir la incidencia de hechos viales vinculados al consumo de alcohol. Aunque algunos conductores consideran que las sanciones son altas, la medida está diseñada para disuadir conductas de riesgo y mejorar la seguridad de todos los usuarios de las vialidades.

Saltillo se suma a otras ciudades del país que han endurecido sus políticas de tránsito para enfrentar la problemática de la conducción bajo los efectos del alcohol, un reto que continúa siendo prioridad en la agenda de movilidad y seguridad vial de las autoridades locales.