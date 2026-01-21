Participa Mara Lezama, junto con Josefina Rodríguez y Quirino Ordaz, en la inauguración del pabellón de México en FITUR 2026

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, acompañó a la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y al embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, durante el corte del listón inaugural del pabellón de México en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026.

En este acto protocolario, que marcó el arranque oficial de la participación mexicana en una de las ferias turísticas más importantes del mundo, la gobernadora de Quintana Roo estuvo acompañada por gobernadoras y gobernadores de distintas entidades del país, así como por autoridades y representantes del sector turístico internacional.

Con su presencia, Mara Lezama reforzó la proyección institucional del Caribe Mexicano, Capital Mundial de las Vacaciones, reconocido como uno de los principales destinos turísticos a nivel global, en un escaparate clave para la promoción, inversión y desarrollo del turismo.