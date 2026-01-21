¿Por qué sonó la alerta sísmica en Colima este 21 de enero?: Simulacro activa alerta por radio

Alerta Sísmica Colima El estado realizó un macrosimulacro estatal este miércoles al medio día.

Este 2026 ha sorprendido ya a los mexicanos con dos sismos que activaron la alerta sísmica en diferentes partes del país en apenas el primer del año. Ahora, las alarmas volvieron a sonar en el estado de Colima exclusivamente. Te decimos qué fue lo que pasó

¿Tembló en Colima?: por esto se activó la alerta sísmica

Ahora, este miércoles 21 de enero, el estado de Colima activó su alerta sísmica de forma manual debido a un macro simulacro estatal organizado por autoridades de Protección Civil como parte de los ejercicios de prevención y en conmemoración del 23 aniversario de 7.6 grados en esta entidad federativa.

Hoy a las 12 pm hay un simulacro en Colima; únicamente se alertará en radio y no se activará ningún celular.#ProtecciónCivilEstatalColima #Colima pic.twitter.com/mhA3sVICg4 — AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) January 21, 2026

Esta se emitió únicamente a través de algunas estaciones de radio locales y no en otros estados, posibilidad que se difundió por algunos medios horas previas a este simulacro.