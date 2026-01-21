Puebla se promociona en la FITUR 2026 en busca de más turistas europeos

El estado de Puebla comenzó su ruta por la Feria Internacional del Turismo (FITUR 2026) desde Madrid, España, donde la secretaria de Desarrollo Turístico del estado, Carla López-Malo Villalón, encabezó la presentación del destino “Puebla, El Latido de México” ante más de 70 agencias de viajes y tour operadores de España y otros países de Europa, con la mira puesta en abrir nuevas oportunidades para el sector turístico local.

El encuentro formó parte de la estrategia de promoción internacional impulsada por el gobernador Alejandro Armenta, en sintonía con la política turística nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca posicionar a México y a sus estados como destinos competitivos, auténticos y con identidad propia en mercados clave, sin perder de vista la preservación de tradiciones y el fortalecimiento de la economía local.

Como eje central de la presentación se realizó la Cena Gala “Dos fuegos, dos técnicas, un mismo origen”, un evento que combinó cocina, cultura y tradición para mostrar la riqueza gastronómica y productiva de la entidad. Durante la bienvenida, la secretaria presentó a la comitiva poblana, integrada por representantes del talento culinario, artesanal y productivo del estado.

Entre los participantes estuvieron el chef poblano Ángel Vázquez, del restaurante Augurio; Victoria Serrano, cocinera tradicional de Cholula y empresaria de Mole Xalóztoc; Raúl Persino Díaz, maestro mezcalero y creador de Mezcal Arráncame la Vida; Román Valderrábano, caficultor de Xicotepec y fundador de Café El Catador; Acitlali Azucena Ávila Francisco, artesana de bordados de Cuetzalan e integrante del proyecto Yolkuali; así como Consuelo Díaz, artesana especializada en pintura en Talavera Uriarte.

La velada incluyó la presentación del mezcal Arráncame la Vida, una cena temática elaborada por el chef Ángel Vázquez junto con Victoria Serrano y Raúl Persino, además de una cata de café guiada por Román Valderrábano, con la que se destacó el valor del café poblano en mercados internacionales.

Durante su mensaje, Carla López-Malo resaltó la buena respuesta del mercado europeo y la importancia de contar con una comitiva amplia y representativa del estado. Señaló que este evento marca el arranque de una agenda estratégica para Puebla en los días previos a FITUR 2026, donde se prevé una participación histórica y encuentros clave para seguir fortaleciendo al sector turístico del estado en el ámbito internacional.