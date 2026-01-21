Sinaloa: entre los primeros tres estados con mayor administración de vacunas en contra del sarampión

En la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Secretario de Salud Federal, David Kershenobich, informó acerca de los resultados nacionales en cuanto a la cobertura de vacunación en contra del sarampión, y destacó que Sinaloa se encuentra entre los primeros tres lugares a nivel nacional en la aplicación de la primera y segunda dosis.

Por su parte, el director de Prevención y Promoción de la Salud, Dr. Gerardo Kenny Inzunza Leyva, explicó que de acuerdo a los resultados, el estado ha registrado un 99 por ciento de cobertura de su población. Esto demuestra el compromiso y la efectividad de las acciones preventivas que el sector salud implementó.

En lo que va del año presente, ya han sido confirmados 45 casos de sarampión, los cuales principalmente se concentran en las comunidades de Isla del Bosque, en el municipio de Escuinapa, y Villa Unión, en Mazatlán. No obstante, casi todos estos casos corresponden a personas que provienen de otras entidades, en especial del estado de Guerrero, quienes en muchos casos ya presentaban la enfermedad antes de llegar a Sinaloa.

Como parte de la jornada de vacunación contra el sarampión, que inicio desde el año pasado, se han aplicado 241 mil 657 dosis, reforzando la protección de niñas, niños y población en general.

De igual manera, se informó que se mantiene un trabajo permanente en campos agrícolas y cuarterías del estado, esto para poder identificar a las personas que no tengan esquemas completos de vacunación. De esta manera se va a poder garantizar la protección de la población, especialmente en comunidades con mayor movilidad.

Las autoridades de salud reforzaron el llamado a la ciudadanía para completar sus esquemas de vacunación, enfatizando en que la prevención es la principal herramienta para evitar la propagación del sarampión y proteger la salud de todas y todos los sinaloenses.