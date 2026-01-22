Federación invierte 13 mil mdp en reconstruir zonas afectadas por las lluvias; Puebla recibe 2 mil 500

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo Gobierno federal invertirá 13 mil millones de pesos para reconstruir zonas dañadas por las lluvias de octubre de 2025 en cinco estados

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada desde la Escuela Militar de Sargentos de Puebla, informó que la reconstrucción de las regiones afectadas por las lluvias intensas de octubre de 2025 ya está en marcha y contempla una inversión federal cercana a los 13 mil millones de pesos en cinco estados del país; de ese total, Puebla recibirá alrededor de 2 mil 500 millones de pesos para obras carreteras, puentes, agua potable, drenaje y la relocalización de viviendas en zonas de riesgo.

La mandataria explicó que la atención no se limitó a la emergencia, sino que ahora se trabaja en una etapa de reconstrucción integral; detalló que las acciones incluyen reparación de caminos, rehabilitación de sistemas de agua y drenaje, limpieza y desazolve de ríos, recuperación de cauces, reforzamiento de diques, reconstrucción de puentes y atención directa a las viviendas dañadas.

Sheinbaum señaló que tras el levantamiento de censos, personal del gobierno acudirá casa por casa para dialogar con las familias que viven en zonas de alto riesgo y plantear su relocalización. A quienes deban mudarse se les otorgará una nueva vivienda, este proceso se aplicará principalmente en Puebla, Veracruz e Hidalgo, los estados con mayores afectaciones, aunque también se atiende a Querétaro y San Luis Potosí.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, precisó que en Puebla se detectaron 20 mil viviendas con daños mayores o totales en 92 localidades. De ese universo, 2 mil 267 casas requieren reubicación en 53 localidades de 11 municipios.

Para ello, se cuenta con una reserva territorial integrada por cinco predios identificados por el gobierno estatal y 10 más del ámbito federal, además de que continuará la búsqueda de nuevos espacios.

A partir de la próxima semana iniciará el levantamiento de cédulas socioeconómicas y las asambleas informativas, mientras que la construcción de viviendas en los terrenos listos comenzará en febrero.

En materia de infraestructura, Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que en la red federal se realizan trabajos de estabilización de taludes, drenaje, muros de contención y bacheo en distintos tramos, mientras que en la red estatal se intervienen 612 kilómetros y 22 puentes.

Añadió que este año se llevarán a cabo asambleas para definir siete caminos artesanales, con una longitud de 10 kilómetros, que cuenta con una inversión de mil 228 millones de pesos al programa Megabachetón.

Por su parte, el director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, señaló que se contemplan obras hidráulicas en 19 municipios, con una inversión de 579 millones de pesos. Estas acciones incluyen el reforzamiento de redes de agua potable, trabajos contra inundaciones y la rectificación y desazolve de cauces, con el objetivo de que los sistemas funcionen mejor y se reduzcan riesgos futuros.

La presidenta agregó que, además de la reconstrucción, en Puebla también avanzan proyectos como la carretera de la Mixteca poblana y trabajos en el río Atoyac, con una inversión estimada de alrededor de 5 mil millones de pesos para la entidad entre 2026 y buena parte de 2027.