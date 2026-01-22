Guardia Civil no intervino en casos de extorsión de ministeriales: Primer Síndico de Tecámac

Agustín Delgado Ochoa, primer síndico de Tecámac

El primer síndico de Tecámac, Agustín Delgado Ochoa, solicitó este jueves la presencia de la comisionada de la Guardia Civil, Rubid Suárez, ante el Cabildo para esclarecer el motivo del porqué la corporación no actuó ante los casos de extorsión de presuntos ministeriales de la Fiscalía de Justicia.

Delgado Ochoa lamentó que la Guardia Civil solo haya emitido un comunicado para deslindarse de los operativos y no dar certeza a los habitantes de que el personal policial actuaría para garantizar la seguridad en el municipio y evitar más personas afectadas.

Asimismo, el funcionario citó que el comunicado mencionó que ante los reportes ciudadanos de los presuntos operativos en distintos puntos del Estado de México, incluidos Tecámac, las acciones no corresponden a la Guardia Civil ni están relacionadas con autoridades que no forman parte de la misma jurisdicción; aunque en el texto no se hace mención de la participación de presuntos ministeriales de la Fiscalía General de Justicia.

“Quiero decirles que para mi es una información muy desafortunada, Porque la policía municipal y tránsito están obligados a detener cualquier vehículo que no trae placas y con personas armadas en su interior, afirmó Delgado Ochoa.

El primer síndico consideró que la ciudadanía debe estar informada clara y consciente de lo que pasa, sobre todo el personal policiaco debe asumir la responsabilidad de sus funciones para actuar cuando existe casos en los que están en riesgo los habitantes del municipio.

Ochoa hizo un reconocimiento a la policía de Tultitlán por la detención de un policía y 6 civiles por extorsión a los habitantes del Estado de México.

