Mara Lezama fortalece alianza con Wyndham Hotels & Resorts para mejorar el turismo de Quintana Roo

Reunión de Mara Lezama con Wyndham Hotels & Resorts La gobernadora sostuvo un encuentro estratégico con los directivos, donde se reafirmó la confianza del sector hotelero internacional en el Caribe Mexicano como Capital Mundial de las Vacaciones.

La gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, sostuvo una reunión clave con Gustavo Viescas, presidente de Wyndham Hotels & Resorts, uno de los consorcios hoteleros más importantes del mundo, en el marco de actividades realizadas en el Pabellón del Caribe Mexicano, Capital Mundial de las Vacaciones.

Durante el encuentro, se destacó la fuerte presencia que tiene Wyndham a nivel global, con más de 8 mil 300 hoteles en operación, y el papel relevante que ocupa México dentro de la cadena, al colocarse en el sexto lugar mundial en número de establecimientos. En ese escenario, Quintana Roo se mantiene como el estado líder del país, al concentrar 15 hoteles y más de 5 mil llaves, una cifra que continúa en expansión.

Mara Lezama subrayó el compromiso que la cadena hotelera ha mantenido con el destino y su apuesta constante por mejorar la experiencia de quienes visitan el Caribe Mexicano. Señaló que esta visión coincide con la estrategia del estado para fortalecer su oferta turística y consolidarse como uno de los principales motores del turismo en México.