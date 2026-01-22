Programa Nuestro Tianguis llega a Guasave para fortalecer el sustento de 70 familias

Nuevos beneficiarios del programa "Nuestro Tianguis"

El gobierno de Sinaloa, a través de programa “Nuestro Tianguis” entregó 210 equipos a 70 comerciantes de Guasave, como un reconocimiento a su trabajo y lo que representan para la economía local.

Durante la entrega, el secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez destacó la labor diaria que realizan las y los tianguistas del estado para fortalecer la economía.

Este programa representa la visión del gobernador Rubén Rocha, quien reconoce la importancia del trabajo cotidiano que realizan los comerciantes de cada comunidad y tiene el objetivo de propiciar el autoempleo y generar bienestar para las familias sinaloenses.

En la entrega del equipamiento en Guasave, de los 70 beneficiarios, 60 son mujeres y 10 hombres. Los principales tianguis beneficiados son El Tajito, El Diagonal y Revolución Mexicana, entre otros.

Con esta entrega en Guasave, se alcanza un total de 570 nuevos beneficiarios, que reciben una carpa de 3x3 o 2x2 metros, mesa plegable de 1.80 metros y una silla plegable. También reciben capacitaciones digitales sobre temas empresariales que los harán desempeñarse de una forma que mejore sus ventas y a la vez su economía.

“Hoy es un día importante para Guasave porque refrendamos nuestro compromiso con quienes se esfuerzan diariamente por mantener la economía local y fortalecer el tejido social de nuestro municipio. El programa Nuestro Tianguis, impulsado por la Secretaría de Economía, representa una política pública en favor de las y los pequeños comerciantes que emprenden y salen todos los días a ganarse la vida con trabajo honesto”, comentó la presidenta municipal de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya durante su participación.

También tomó la palabra una de las beneficiarias del programa, la señora Ana Delia Camacho Zambrano quien declaró “Nunca nos habían apoyado y hoy recibimos este beneficio. Agradezco al Gobernador, a la presidenta municipal y al secretario por este gran apoyo”.