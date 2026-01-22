Ricardo Gallardo justifica falta de obras por dar atención a las inundaciones

Ricardo Gallardo

Ante el desacuerdo del uso que se le esta dando a los recursos monetarios en San Luís Potosí, y a causa de la ausencia de la construcción de obras en la Zona Media y el Altiplano, que beneficiarían al estado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ha comentado que no a sido posible utilizar el presupuesto como se tenía previsto, ya que se continua ayudando a las aéreas que se vieron afectadas por las torrenciales lluvias que generaron inundaciones en 2025. Entre los afectados por dicho desastre natural se encuentran 12 municipios afectados, en especial en la zona Huasteca.

En un intento de calmar la molestia, Gallardo Cardona, explicó en una entrevista aún frente a la situación actual, la administración estatal se encuentra decidida a hacer del 2026 el año de obras que sean accesibles para estas regiones mediante el impulso de proyectos en materia de infraestructura que requieran estos beneficios para sus habitantes.