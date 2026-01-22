Sinaloa lleva abrigo a familias de Choixn previo a la tercera tormenta invernal

Comunidades de Choix reciben apoyo del gobierno de Sinaloa ante la llegada de la tercera tormenta invernal

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) por indicaciones del secretario Omar Alejandro López Campos, llevó apoyos invernales a comunidades serranas del municipio de Choix, fortaleciendo la cobertura de la estrategia de atención invernal.

Esta estrategia que esta ocasión se enfoca en ampliar la atención en comunidades de Choix, forma parte de las labores que SEBIDES desarrolla en las distintas regiones del estado con la finalidad de atender a las poblaciones más vulnerables priorizando zonas de difícil acceso y con mayores necesidades ante el frío.

Como parte de una política con un enfoque mas humanista, la directora de Atención Social, Elga Josefina Pérez Félix se sumo a estas acciones encabezando la entrega directa de chamarras y cobijas a las familias que habitan en comunidades con mayor vulnerabilidad ante las bajas temperaturas.

Durante esta jornada se benefició a 250 familias de 32 comunidades, entre ellas La Sidra, Bacayopa, Casas Viejas, El Pichol y El Carrizo, las cuales se mostraron agradecidas al recibir apoyos para enfrentar la temporada invernal de manera más segura, cálida y digna.

A través de estas acciones, el Gobierno encabezado por Rubén Rocha Moya, deja en claro su compromiso por mantener una política social cercana, sensible y con enfoque humanista, brindando apoyos a quienes más lo necesitan.