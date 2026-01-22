Tamaulipas alivia gastos funerarios a familias de bajo recursos con el programa “Bienestar Solidario”

Ayuda para gastos funerarios en Tamaulipas La beneficiaria relató que el apoyo fue clave para poder cubrir parte de los gastos médicos y funerarios que enfrentó su familia. “Cuando nos dijeron que podíamos tener este apoyo, fue muy bueno para la familia porque, sin dinero y con los gastos del funeral, ya no sabíamos qué hacer”, compartió.

La Secretaría de Bienestar Social reforzó el apoyo a familias de escasos recursos a través del Programa Bienestar Solidario, creado para ayudar a solventar gastos funerarios cuando fallece un familiar en línea directa.

Así lo informó la titular de la dependencia, Silvia Casas González, al destacar que se trata de un apoyo sensible y prioritario para quienes atraviesan momentos difíciles sin respaldo económico.

La funcionaria explicó que una de las principales características del programa es la rapidez con la que se entrega el recurso, una vez que la solicitud es presentada en las oficinas regionales de Bienestar o mediante las y los gestores sociales de las presidencias municipales.

En estos mismos espacios, las personas interesadas pueden conocer los requisitos para acceder a un apoyo de hasta 8 mil pesos. El programa fue creado por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, como parte de una política de atención humanista dirigida a la población que enfrenta carencias económicas.

De acuerdo con la información oficial, el Programa Bienestar Solidario ha atendido 219 solicitudes provenientes de 21 municipios del estado. Entre los apoyos otorgados se encuentra el caso de Rosa Edith Calderón del Ángel, habitante del ejido San Juanito, en el municipio de San Fernando, quien solicitó el respaldo tras el fallecimiento de su padre, luego de una larga enfermedad.