En este 2026, Presidenta Sheinbaum fortalece la obra en Puebla

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó su compromiso con el desarrollo de Puebla al anunciar una inversión federal de más de 5 mil millones de pesos destinada a obras estratégicas de infraestructura carretera, caminos artesanales, proyectos educativos y acciones de saneamiento ambiental. Durante su gira de trabajo por la entidad, la mandataria destacó que estas obras forman parte de una visión integral para mejorar la conectividad, impulsar la economía regional y garantizar bienestar a las familias poblanas.

Entre los proyectos prioritarios se encuentra la Carretera de la Mixteca Poblana, compromiso asumido desde su campaña, así como la ampliación de la caseta de Amozoc y el saneamiento del Río Atoyac, acciones que se desarrollarán entre 2026 y 2027.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que uno de los ejes prioritarios es el tramo Cuautla–Tlapa, además de la intervención de 36 kilómetros en Jalteteco, Izúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio. También destacó los trabajos en la carretera Tehuacán–Huajuapan de León y la modernización de 15 kilómetros de la carretera Puebla–Acatzingo, que incluye la reubicación de la caseta de Amozoc y la construcción de un viaducto de 1.4 kilómetros con ampliación de cuatro a seis carriles.

En materia de caminos artesanales, para 2026 se contempla la construcción de 10 kilómetros, mientras que el Megabachetón 2026 destinará 1,228 millones de pesos para intervenir el Corredor Puebla–Veracruz y el Corredor del Golfo, con la repavimentación de 381 kilómetros y la incorporación de un tren de pavimentación.

Respecto a la infraestructura educativa, Esteva Medina informó que el Bachillerato Tecnológico de Cuautlancingo está prácticamente concluido y que en 2026 iniciarán las obras del Bachillerato Tecnológico en San Andrés Cholula y de la Universidad Rosario Castellanos, ampliando la oferta académica para jóvenes poblanos.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reconoció el respaldo del Gobierno Federal y destacó que, bajo el ejemplo de la presidenta Sheinbaum, el Estado impulsa los Módulos de Pavimentación, con los cuales se reconstruyen 33 vialidades en la capital y zona metropolitana, gracias a insumos donados por PEMEX y a una tercera parte del costo real.

Armenta subrayó también la construcción de un nuevo sistema de transporte por cable con cuatro líneas, así como las acciones de saneamiento del Río Atoyac que permitirán rescatar el lago de Valsequillo y aprovechar el lirio acuático para la producción de adoquín. En este marco, resaltó la construcción del Puente de la Transportación, una obra solicitada por comunidades indígenas desde hace más de 70 años.

Finalmente, el gobernador puntualizó el rescate de la deuda histórica generada por el Museo Internacional del Barroco, al liquidar 2 mil millones de pesos que durante años obligaban al gobierno a destinar 500 millones anuales. En ese espacio se instalará ahora la Universidad de las Bellas Artes, lo que permitirá transformar un símbolo de saqueo institucional en un centro de formación cultural y académica.

Con estas acciones, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirma que el desarrollo de Puebla es una prioridad nacional, fortaleciendo la infraestructura, la educación y el bienestar social, y consolidando un modelo de gobierno que responde a las necesidades históricas de la población.