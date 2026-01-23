Garbanzo sinaloense busca nuevos mercados en la Expo Gulfood Dubái 2026

El secretario de Agricultura y Ganadería del estado de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel Productores y comercializadores de Sinaloa viajarán a Dubái con respaldo del Gobierno del Estado para promocionar el garbanzo blanco en la Expo Gulfood 2026, donde se buscará fortalecer precios y ampliar mercados internacionales

A partir del próximo lunes y hasta el 30 de enero, una comitiva de productores y comercializadores de Sinaloa participará en la Expo Gulfood Dubái 2026, considerada la feria de alimentos más grande del mundo, con el objetivo de seguir posicionando el garbanzo blanco sinaloense como uno de los productos de mayor calidad a nivel internacional.

El secretario de Agricultura y Ganadería del estado, Ismael Bello Esquivel, explicó que esta será la segunda ocasión consecutiva en que el garbanzo sinaloense esté presente en este evento, luego de los resultados positivos obtenidos el año pasado, cuando se logró consolidar su presencia en el mercado del Medio Oriente.

Detalló que el gobierno de Sinaloa, bajo la dirección de Rubén Rocha Moya, ha mantenido una estrategia basada en la investigación de mercados internacionales, similar a la aplicada en la edición anterior de la Expo Gulfood, la cual permitió establecer un precio base firme para la comercialización del garbanzo durante la cosecha del ciclo otoño-invierno 2024-2025.

De acuerdo con el funcionario, ese trabajo previo facilitó el análisis del comportamiento de los mercados internacionales, los niveles de inventarios, los precios y el interés de distintos países por el garbanzo producido en Sinaloa, reconocido como el de mejor calidad a nivel mundial y altamente demandado por consumidores del Medio Oriente.

Gracias a esta estrategia, se sostuvieron encuentros con más de 300 comercializadores de más de 15 países, lo que permitió intercambiar información clave y conocer las variables que influyen en el precio del producto.

Esto derivó en decisiones oportunas que beneficiaron a los productores sinaloenses, logrando un precio promedio de 20 mil pesos por tonelada en el ciclo anterior.

Bello Esquivel señaló que ara este año, se reforzaron las acciones de promoción con la meta de dialogar con al menos 400 comercializadores internacionales, a fin de reunir información que ayude a construir un esquema sólido de comercialización para el garbanzo, cuya producción estimada en este ciclo será de alrededor de 60 mil toneladas, manteniendo la calidad que ya es reconocida por la gastronomía del Medio Oriente.

Agregó que el año pasado también se logró establecer un mecanismo de operación junto con compañías navieras y autoridades aduanales, lo que permitió atender de manera puntual la demanda y facilitar la comercialización del garbanzo sinaloense, siempre con el respaldo del gobernador Rubén Rocha Moya y con el compromiso de mantener a Sinaloa como un referente en la producción de alimentos de alta calidad y en la apertura de nuevos mercados.