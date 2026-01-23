Quintana Roo hace historia en FITUR Madrid y se consolida como potencia turística mundial: Mara Lezama

Mara Lezama

“Sin lugar a dudas, esta es la mejor Feria Internacional de Turismo (FITUR) en la historia de Quintana Roo; trabajamos con el objetivo bien claro: que el éxito del turismo sea con bienestar y prosperidad compartida”, expresó la gobernadora Mara Lezama Espinosa al resumir los logros de una apretada y extraordinaria agenda.

Mara Lezama dijo que la participación de Quintana Roo, el Caribe Mexicano, Capital Mundial de las Vacaciones, en la FITUR 2026 traerá como resultado grandes años para las y los quintanarroenses, por el gran trabajo hecho, con visión de futuro.

“La participación en la FITUR 2026 marcó un precedente histórico, al consolidarse como la mejor edición para Quintana Roo, gracias a una agenda amplia, estratégica y con resultados contundentes en inversión, conectividad, promoción y alianzas internacionales” explicó la titular del Ejecutivo.

Durante tres días y medio de actividades, equivalentes a 84 horas de trabajo, Quintana Roo anunció una inversión histórica de 250 millones de dólares por parte del Grupo Excellence, que construirá su sexto hotel en el estado: Finest Puerto Morelos, fortaleciendo la confianza de inversionistas internacionales en el Caribe Mexicano.

En materia de conectividad aérea, Mara Lezama destacó que Viva Aerobús retomará el vuelo Acapulco–Cancún, una ruta clave para la recuperación turística y económica, además de reforzar la red aérea de los aeropuertos del estado.

Junto a Encarna Piñero, CEO de Grupo Piñero, la Gobernadora constató la difusión permanente de la nueva campaña internacional “El Caribe Mexicano, la Capital Mundial de las Vacaciones”, que promueve de manera constante los 12 destinos turísticos de Quintana Roo en plataformas globales.

Asimismo, se confirmó la realización del PGA en Tulum Country Club, del 16 al 19 de abril, como parte del Campeonato Latinoamericano de Profesionales.

“Y sí, una nueva campaña, porque Quintana Roo lo tiene todo, todas las formas posibles de vacacionar están presentes en nuestros 12 destinos; queremos que el mundo se enamore y regrese una y otra vez a Quintana Roo, queremos que nuestros inversionistas y socios estratégicos conecten, inviertan y crezcan”, puntualizó la titular del Ejecutivo.

Mara Lezama subrayó que Quintana Roo apuesta con decisión al Mundial de Futbol, donde el Caribe Mexicano será la puerta de entrada, con conexión directa a las 16 sedes y a más de 120 ciudades del mundo. En ese marco, se sostuvo una reunión estratégica con Ávoris, el grupo que comercializa el mayor número de paquetes mundialistas en Europa, que envía más de 200 mil pasajeros al año a Quintana Roo y representa a la Selección Española de Futbol. A ello se sumó el trabajo conjunto con World2Meet, World2Fly e Iberostar, socios que trasladan a más de un millón de turistas anuales.

En un hecho sin precedentes, la Gobernadora resaltó que en FITUR se democratizó el turismo, al permitir que artesanas y artesanos promovieran y comercializaran directamente seis experiencias de turismo rural y comunitario: Selva y Chicle, Serpientes Colgantes, Recorrido en Tihosuco, Canales de Muyil, Bordados en Xpichil y Milpa Maya.

Ante foros empresariales, turísticos, hoteleros y bancarios, como BBVA y Santander, se dejó claro que Quintana Roo vive un crecimiento sostenido, sí, pero con desarrollo sostenible y sustentable, posicionándose como una palanca de inversión rumbo al Mundial, con Base Camps, Fan Zones, acuerdos con touroperadores internacionales y protocolos de seguridad de primer nivel.

Durante la Feria, Mara Lezama celebró el momento histórico que vive el turismo mundial, al felicitar a Shaikha Al Nowais, primera mujer secretaria general de ONU Turismo, y a Gloria Guevara, ratificada al frente del WTTC, destacando el liderazgo femenino en los principales organismos internacionales del sector.

La agenda incluyó reuniones clave con Altagracia Gómez, presidenta del Consejo de Desarrollo Económico del Gobierno Federal; con Gustavo Viescas, presidente para Latinoamérica y el Caribe de Wyndham Hotels & Resorts; y con Inverotel, líderes del sector turístico e inversionistas españoles, dando seguimiento a la cartera de inversiones.

Además, Quintana Roo fue reconocido por sus avances en ordenamiento y seguridad durante el diálogo con secretarias y secretarios de Turismo del país.

Con sus 12 destinos turísticos, el estado inauguró el Pabellón del Caribe Mexicano, integrado por más de 70 expositores, presidentes municipales, representantes hoteleros y artesanas y artesanos, así como el Pabellón de México, junto a la secretaria Josefina Rodríguez y el embajador Quirino Ordaz.

La promoción internacional alcanzó cifras récord, con presencia en Puerta del Sol, con un impacto de 6.5 millones de personas, en Plaza Callao, una de las más visitadas de Europa, y en el Aeropuerto Internacional Madrid–Barajas, con más de 6 millones de impactos.

Finalmente, se anunciaron eventos de talla internacional como HYROX Cancún, el Festival Gastronómico del Caribe Mexicano en Cozumel, el Gran Circuito de Pesca del Caribe Mexicano y, por segundo año consecutivo, el Premier Padel Cancún P2.

“Sin lugar a dudas, este ha sido el mejor FITUR en la historia de Quintana Roo, por la agenda intensa, la conectividad, los nuevos acuerdos comerciales, la apuesta por la inversión y la democratización del turismo. El objetivo es claro: que el éxito turístico se traduzca en bienestar y prosperidad compartida”, afirmó la gobernadora, quien aseguró que regresa al estado para seguir trabajando con visión de futuro por el bienestar de la gente.