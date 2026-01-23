Tamaulipas refuerza capacitación turística previo a Semana Santa

Capacitación para prestadores de servicio durante la Semana Santa Ante la llegada de temporadas de alta afluencia como Semana Santa, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas puso en marcha un programa de capacitación para prestadores de servicios

Con el objetivo de ofrecer un mejor servicio durante los periodos vacacionales de mayor movimiento, la Secretaría de Turismo del estado de Tamaulipas, arrancó un programa de capacitaciones y actualizaciones dirigido a quienes trabajan de manera directa con los turistas en los distintos destinos del estado.

La estrategia busca elevar la calidad en la atención y reforzar la prevención y respuesta ante cualquier eventualidad.

El secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, explicó que estas acciones están enfocadas en promover una cultura de seguridad, prevención y reacción oportuna, aspectos clave para que quienes visitan Tamaulipas tengan experiencias responsables y de calidad.

Señaló que este esfuerzo forma parte del compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya por profesionalizar al sector turístico, fortalecer la seguridad en los destinos y avanzar hacia un desarrollo turístico ordenado y sostenible.

También aclaró que la capacitación, permite que el personal que atiende a los visitantes cuente con mayores herramientas y conocimientos para responder de manera adecuada ante situaciones de emergencia, algo fundamental cuando se registra una alta concentración de personas en playas, parajes naturales y sitios religiosos.

Debido al incremento de visitantes que se ha registrado en El Chorrito, impulsado por el interés turístico y religioso que ha generado la instalación de la monumental Virgen de la Misericordia, el programa inició en este municipio. En los próximos días, las capacitaciones se extenderán al resto de los destinos turísticos del estado.

Durante las jornadas de formación, los participantes recibieron preparación teórica y práctica en atención básica de emergencias. Entre los temas abordados se incluyeron la evaluación inicial de un paciente, el control de hemorragias, la atención de heridas y fracturas, la reanimación cardiopulmonar y el manejo de incidentes comunes en entornos turísticos y naturales, entre otros aspectos clave.