Torreón, Saltillo y Piedras Negras figuran en ranking de los municipios más seguros de México: Manolo Jiménez

El gobierno estatal ha edificado 15 cuarteles destinados a la policía estatal y el Ejército en puntos estratégicos de la entidad.

De acuerdo a la evaluación realizada en la Encuesta Nacional de Seguridad ENSU del INEGI, tres entidades del estado de Coahuila se encuentran en el ranking de los municipios con la mayor percepción en materia de seguridad: Saltillo, Torreon y Piedras Negras.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas hizo hincapié en que se mantendrá la tenacidad con que se trabaja en la materia a fin de fortalecer el modelo de seguridad en el estado, el cual contempla una sólida estrategia de prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, esfuerzos coordinados y orientados hacia el blindaje de Coahuila.

La encuesta realizada sitúa al municipio de Piedras Negras como la frontera más segura del norte del país, así como la tercera ciudad que posee la mayor percepción de seguridad en general.

Asimismo, el documento da cuenta de la posición de Saltillo como la capital más segura de México y la sexta ciudad más segura a nivel nacional; dicho lugar se trata de un restablecimiento de las condiciones de vida, puesto que se hallaba en séptimo lugar en el tercer trimestre del año pasado y ahora, se localizó como el sexto lugar en el cuarto trimestre de 2025.

En la misma vena, Torreón está situado en el séptimo lugar de seguridad de la nación, recobrando nueve lugares en la encuesta, al pasar del lugar 16 en el tercer trimestre de 2025, al séptimo lugar en el cuarto trimestre del mismo año.

Cabe mencionar que, desde el comienzo de la gestión de Jiménez, el tema de seguridad ha constituido uno de los principales ejes, puesto que se ha buscado afanosamente dar fortaleza al modelo Coahuila, el cual insiste en un esquema que comprende rubros como prevención, proximidad, inteligencia y fuerza.

De igual forma, el esfuerzo conjunto entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada, además de las fiscalías, la policía estatal y las policías municipales ha posibilitado que el estado se erija como un paradigma en cuestión de seguridad, al devenir la segunda entidad más segura de todo el país.

Para ello, el gobierno estatal ha llevado a cabo una inversión importante de recursos para reforzar la seguridad, los cuales se han visto reflejados en la edificación de 15 cuarteles destinados a la policía estatal y el Ejército en puntos estratégicos de la entidad, así como la construcción de arcos de seguridad carreteros en las zonas limítrofes con estados vecinos.

Así, la administración de Jiménez se ha encargado de adquirir patrullas, unidades blindadas, armamento, equipo, uniformes, como también del mejoramiento de condiciones y prestaciones para las corporaciones de seguridad, contando con una dinámica de capacitación continua.