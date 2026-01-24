COEPRISS Sinaloa vigila el control y consumo de moluscos previo a la “Feria del Ostión Celestino 2026”

Revisan ostiones y agua para garantizar consumo seguro en Celestino Autoridades sanitarias de Sinaloa realizaron muestreos de ostiones y cuerpos de agua, además de capacitar a vendedores y preparadores de alimentos, como parte de la vigilancia sanitaria durante la feria del ostión

Como parte de las acciones permanentes de vigilancia sanitarias y ambiental, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS) llevó a cabo un muestreo de ostiones para verificar que estos productos del mar sean seguros para el consumo de la población, en actividades realizadas en el marco de la feria del ostión en Celestino.

El operativo incluyó la toma de muestras tanto de ostiones como de agua, las cuales fueron recolectadas bajo protocolos técnicos establecidos. Todo el material será analizado en el laboratorio estatal, donde se revisará la posible presencia de contaminantes microbiológicos, fisicoquímicos y otros parámetros que pudieran representar un riesgo para la salud humana.

La titular de COEPRISS, Beatriz Aguiar Monroy, explicó que estos muestreos tienen como finalidad brindar certeza a quienes asisten a este tipo de eventos. Señaló que la revisión sanitaria busca confirmar que los productos del mar se encuentren en condiciones óptimas y sean inocuos para su consumo.

Una vez concluidos los análisis de laboratorio, los resultados se darán a conocer de manera oportuna y, en caso de ser necesario, se emitirán recomendaciones o medidas preventivas dirigidas tanto a la población como a los comerciantes. Con estas acciones, la dependencia reiteró su compromiso con la protección de la salud pública y la seguridad alimentaria en el estado.

De forma complementaria, COEPRISS impartió una capacitación en Buenas Prácticas de Manejo Higiénico de Alimentos y Bebidas, dirigida a vendedores, preparadores y manipuladores de distintos tipos de alimentos. Durante el curso se abordaron temas como la higiene personal, la correcta manipulación y conservación de los productos, la prevención de la contaminación cruzada y el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes.