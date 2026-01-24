Frente frío 30 traerá heladas, vientos fuertes y suspensión de clases en Tamaulipas

Posible suspensión de clases La llegada del Frente Frío número 30, impulsado por aire ártico, provocará un fuerte descenso de temperatura, rachas intensas de viento y condiciones de “norte” en Tamaulipas, con mínimas bajo cero en municipios fronterizos y la suspensión de clases cuando el termómetro llegue a cero grados o menos.

Entre la noche de este sábado y la madrugada del domingo se prevé el ingreso del Frente Frío número 30 al territorio tamaulipeco, de acuerdo con un aviso emitido por la Coordinación Estatal de Protección Civil con fecha del 24 de enero. El sistema vendrá acompañado por una masa de aire ártico que impactará de lleno al estado.

El fenómeno ocasionará un evento de “norte”, con vientos sostenidos de entre 45 y 65 kilómetros por hora, además de rachas que podrían alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora, lo que también vendrá acompañado de un descenso marcado en las temperaturas.

Según el pronóstico, las condiciones más severas se presentarán en la zona norte, en Nuevo Laredo y Guerrero se esperan temperaturas mínimas de entre -4 y -2 grados centígrados; en Díaz Ordaz, de -3 a -1 grados; en Reynosa, de -2 a 0 grados; mientras que en Matamoros el termómetro podría ubicarse entre -1 y 1 grado.

Ante este escenario, la Secretaría de Educación de Tamaulipas reiteró que las clases se suspenderán en todos los niveles educativos cuando la temperatura descienda a cero grados o menos. En los municipios donde el termómetro se mantenga entre 5 y 1 grado, la asistencia escolar quedará a decisión de madres, padres y tutores.

Las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones ante el frío, como usar ropa holgada y en capas, proteger cabeza, manos y pies, evitar prendas húmedas, mantenerse bien hidratados y no exponerse a cambios bruscos de temperatura. También se pidió evitar actividades que provoquen sudoración, ya que esto puede aumentar el riesgo de enfermedades.

Finalmente, Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la Coordinación Estatal de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional, para conocer cualquier actualización sobre la evolución de este sistema frontal.