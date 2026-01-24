Quintana Roo invertirá más de 20 mdp en renovar albergue estudiantil de Chetumal

Gobernadora Mara Lezama Espinosa en el albergue estudiantil de Chetumal Con una inversión histórica que supera los 20 millones de pesos, el proyecto avanza en su segunda etapa de rehabilitación y hoy ofrece espacios dignos, accesibles e incluyentes para 134 jóvenes de Quintana Roo

Mara Lezama Espinosa, gobernadora del estado de Quintana Roo, dio a conocer los avances de la segunda etapa de rehabilitación del albergue estudiantil de Chetumal, un proyecto a cargo del Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ) que, sumando ambas fases, ha requerido una inversión superior a los 20 millones de pesos.

Durante un recorrido por las instalaciones, la mandataria explicó que los trabajos se realizaron en una superficie de 395 metros cuadrados y benefician directamente a 134 jóvenes del estado, de los cuales 72 son mujeres y 62 hombres. Señaló que la intervención no solo fue de obra, sino también de equipamiento, con el objetivo de mejorar de fondo las condiciones del inmueble.

Entre las acciones realizadas se encuentra el cambio total de cancelería, puertas y ventanas, así como la adecuación de espacios con accesibilidad universal. Además, el proyecto incluyó la rehabilitación integral de los sanitarios y la instalación de barandales en el primer nivel del edificio.

Mara Lezama destacó que el albergue ahora cuenta con dos habitaciones especialmente acondicionadas para personas con discapacidad, cada una con baño completamente adaptado, lo que refuerza el carácter incluyente del proyecto. “Es una inversión pensada para ofrecer espacios dignos, seguros y funcionales para nuestras juventudes”, expresó durante la visita.

La gobernadora subrayó que estas acciones forman parte de una política pública que busca que nadie se quede atrás. Reiteró que los recursos utilizados corresponden al dinero del pueblo que regresa al pueblo, bajo los principios del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.