Salud ajusta estrategia para reforzar vacunación en Tamaulipas

Programa de vacunación en Tamaulipas La Secretaría de Salud reunió a los responsables de los 12 Distritos del estado para revisar avances y apretar el paso en las campañas contra sarampión, VPH y temporada invernal

Para actualizar las acciones y mejorar el alcance del programa permanente de vacunación, el secretario de Salud del estado de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, convocó a los titulares de los 12 Distritos de Salud para el Bienestar a una reunión de análisis y ajuste de estrategias, enfocada en las campañas contra el sarampión, el Virus del Papiloma Humano (VPH) y la temporada invernal, que incluye vacunas contra influenza, COVID y neumococo.

Durante el encuentro, realizado de manera virtual con representantes de las zonas norte, centro y sur del estado, el funcionario reconoció el trabajo del personal vacunador y del Programa de Vacunación Universal, pero también los llamó a reforzar las acciones para alcanzar las coberturas establecidas en cada localidad, sobre todo en los sectores donde aún hay rezago.

Hernández Navarro subrayó que este esfuerzo se realiza de manera coordinada con el IMSS Bienestar y con todo el sector salud, por lo que es necesario revisar el impacto real de la aplicación de las vacunas y analizar las necesidades específicas de cada región.

Señaló que el gobierno estatal, encabezado por el doctor Américo Villarreal Anaya, destina los recursos necesarios para proteger a la población y fortalecer este tipo de programas preventivos.

En la revisión de avances se informó que, en el caso de las y los menores de un año, la aplicación de vacunas como BCG, hepatitis B, hexavalente, Neumo 13 y rotavirus registra una cobertura superior al 80 por ciento en todo el sector, un indicador positivo, aunque todavía con margen de mejora.

Respecto al sarampión, enfermedad que actualmente presenta casos en distintos estados del país, se dio a conocer que en Tamaulipas se han reportado seis casos probables durante este año en los Distritos de Victoria, Padilla y Altamira, de estos, cuatro ya fueron descartados y dos permanecen en estudio; en todos los casos se activó el cerco epidemiológico para la búsqueda de posibles contagios y se aplicó el cerco vacunal correspondiente.

En el análisis de la vacuna contra el VPH, se señaló que aunque algunos Distritos ya superaron la meta del 95 por ciento, en otros municipios es necesario redoblar esfuerzos y realizar un trabajo adicional para ubicar a la población objetivo y completar los esquemas.

Sobre la campaña de vacunación de temporada invernal, que se mantiene vigente hasta los primeros días de abril, se indicó que, pese a que una parte importante de la población ya fue atendida, se intensificarán los recorridos casa por casa, así como en guarderías y casas hogar.

El objetivo es localizar a niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y población con comorbilidades.