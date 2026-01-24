Yucatán logra entrar en la Guía de Astroturismo de la ONU: Fitur 2026

Yucatán brilla en Fitur 2026 La arqueoastronomía maya y los cielos de la costa colocan a Yucatán en el mapa mundial del astroturismo durante la Feria Internacional de Turismo en Madrid, al ser reconocido por ONU Turismo y la Fundación Starlight como un destino clave para mirar las estrellas

Durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, que se realiza en Madrid, Yucatán volvió a llamar la atención a nivel internacional, esta vez no por sus playas o su gastronomía, sino por su cielo.

La arqueoastronomía maya, la costa yucateca y las experiencias para observar la bóveda celeste fueron parte central de la presencia del estado en uno de los escaparates turísticos más importantes del mundo.

El reconocimiento llegó con la inclusión de Yucatán como destino emblemático en la Guía para el Desarrollo del Astroturismo, una publicación elaborada por ONU Turismo y la Fundación Starlight, que reúne ejemplos de turismo astronómico en los cinco continentes, esta distinción refuerza la proyección internacional del estado y lo coloca como referente en un segmento turístico que va en franco crecimiento.

La Guía destaca el patrimonio arqueoastronómico de México a través de sitios de la península de Yucatán como Chichén Itzá, Uxmal y Dzibilchaltún, donde las antiguas civilizaciones mayas dejaron prueba de su conocimiento científico con alineaciones precisas relacionadas con equinoccios, solsticios y el planeta Venus. No se trata solo de ruinas, sino de calendarios de piedra que dialogan directamente con el cielo.

Yucatán comparte espacio en esta publicación con otros sitios del mundo que también combinan historia y cielo, como los Dólmenes de Antequera en España, Caral en Perú, Karnak en Egipto, las ciudades nabateas de Petra y Hegra en Jordania y Arabia Saudita, o la isla de Rapa Nui en Chile. Todos ellos, ejemplos de cómo el conocimiento astronómico ancestral puede convertirse en una experiencia turística distinta.

Durante la presentación del documento en Fitur se llevó a cabo una mesa panel con destinos líderes en la protección del cielo oscuro y el turismo sostenible. Yucatán estuvo representado por Raúl Paz Noriega, subsecretario de Desarrollo Turístico Sustentable de la Sefotur, quien compartió la experiencia del estado en la integración del patrimonio cultural, la conservación ambiental y el desarrollo turístico.