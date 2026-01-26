Colima sancionará a conductores con polarizado no permitido en vehículos

El Gobierno del Estado de Colima anunció que los vehículos que circulen con vidrios polarizados no permitidos serán multados, como parte de las acciones para mejorar la seguridad vial y garantizar la visibilidad adecuada de los conductores en las calles y carreteras de la entidad.

La medida fue dada a conocer por la Subsecretaría de Movilidad de Colima, a cargo de Blanca Ballesteros Uribe, quien explicó que la normativa establece criterios claros sobre qué tipo de polarizado está autorizado y bajo qué condiciones se pueden aplicar sanciones.

De acuerdo a lo informado, las multas económicas irán de entre 3,000 y 4,000 pesos para quienes porten vidrios polarizados que no cumplan con los niveles permitidos por la Ley de Movilidad y el Reglamento de Tránsito y Seguridad Vial del Estado. Antes de imponer sanción, las autoridades realizarán un apercibimiento de cortesías, en el que se notificará al conductor y se le dará un plazo de tres días para retirar el polarizado no permitido. Si la persona cumple con retirar el entintado dentro de este período, la infracción será cancelada, detalló la subsecretaria.

Ballesteros Uribe enfatizó que la aplicación de estas multas no tiene un propósito recaudatorio, sino que responde a razones de seguridad vial, ya que los vidrios excesivamente oscuros pueden reducir la visibilidad del conductor y dificultar la observación de lo que ocurre en la vía, tanto de día como de noche.

La normativa estatal permite ciertos tipos de polarizado, como el que viene de fábrica en los vehículos, siempre y cuando cumpla con la Normatividad Oficial Mexicana que regula la transparencia de los cristales. Además, se contempla que el entintado autorizado puede cubrir hasta un porcentaje específico de oscuridad en ventanas laterales delanteras, traseras y el cristal posterior, siempre respetando los grados de filtro establecidos en la ley.

En el caso de personas que tengan condiciones médicas específicas que requieran un mayor grado de polarizado, por ejemplo, quienes padezcan enfermedades de la piel, la normativa permite que estas personas soliciten una autorización médica emitida por instituciones de salud pública como el IMSS, el ISSSTE o clínicas estatales, lo cual debe estar debidamente certificado para justificar el uso de un entintado especial.

La estrategia de supervisión y sanción contará con la participación de las corporaciones encargadas de la vigilancia vial en el estado, incluyendo a las policías de Seguridad Pública, Guardia Nacional y policías municipales, quienes estarán facultados para identificar y notificar las infracciones relacionadas con vidrios polarizados que no cumplan con la norma.

Autoridades estatales recalcaron que estas acciones buscan crear condiciones de tránsito más seguras, reducir riesgos de accidentes y facilitar las labores de inspección policial, al evitar que la visibilidad esté obstaculizada por vidrios excesivamente oscuros.

La implementación de estas sanciones se da en un contexto donde diversas entidades del país han adoptado medidas similares para regular el uso de vidrios polarizados en autos, con el objetivo de garantizar la seguridad de conductores, pasajeros y peatones, así como de facilitar la labor de las autoridades de tránsito y seguridad.