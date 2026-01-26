Detienen en Zacatecas a tres integrantes de una célula criminal

Un operativo coordinado entre diversas corporaciones de seguridad, fuerzas estatales y federales detuvo a tres personas señaladas como probables integrantes de una célula criminal, además de asegurar un arsenal de armas de fuego, explosivos y diversas sustancias ilícitas en la comunidad de Lindavista, en el municipio de Zacatecas.

La acción se realizó la tarde del 25 de enero de 2026 durante trabajos de análisis, vigilancia y recorridos en la zona, cuando elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), identificaron a dos hombres y una mujer que portaban chalecos tácticos y armas largas.

De acuerdo con el comunicado oficial, al detectar la presencia de las autoridades, los individuos comenzaron a disparar contra los elementos de seguridad. Tras repeler la agresión conforme a los protocolos de uso legítimo de la fuerza, los agentes consiguieron controlar la situación y detener a los agresores.

Los detenidos fueron identificados como Francisco Javier N., de 28 años y originario de Venezuela; Ricardo Manuel N., de 33 años; y Erika N., de 22 años. Todos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar la investigación de ley.

Durante el aseguramiento se decomisaron ocho armas de fuego largas, ocho cargadores abastecidos y más de 200 cartuchos útiles, así como más de 600 kilogramos de material explosivo y cerca de 70 metros de cordón detonante. Además, se aseguró equipo táctico, incluyendo chalecos y placas balísticas y dosis de sustancias con características similares a drogas conocidas como cristal y cocaína.

Las autoridades también incautaron una fortuna táctica, cinco chalecos y dos placas balísticas, así como 300 dosis de una sustancia granulada de color blanco y 100 dosis de polvo blanco con características similares a la cocaína, elementos que serán analizados por peritos para confirmar su naturaleza.

Por su parte, las autoridades han señalado que los detenidos y objetos asegurados quedarán bajo resguardo de las instancias encargadas de la justicia y que continuarán las investigaciones para determinar posibles vinculaciones con otros hechos delictivos en la región.