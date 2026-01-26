DIF Tamaulipas reparte cobijas y alimentos para enfrentar el frío

DIF Tamaulipas La entrega de cobijas y canastas alimentarias en comunidades prioritarias del estado, con más de 5 mil apoyos distribuidos para ayudar a las familias a sobrellevar las bajas temperaturas

Desde los primeros frentes fríos, el Sistema DIF Tamaulipas activó un apoyo constante para las familias que más resienten el invierno; bajo la presidencia de la doctora María de Villarreal, la institución ha mantenido la entrega permanente de cobijas y alimentos en distintos puntos del estado, con la intención de reducir los riesgos que traen las bajas temperaturas.

Hasta el momento, se han repartido 5 mil 872 cobijas, las cuales llegaron tanto a zonas urbanas como a comunidades rurales y de difícil acceso. La distribución se ha realizado a través de las áreas de Atención a Población Prioritaria, Atención Ciudadana y Desarrollo Comunitario, buscando cubrir a quienes más lo necesitan.

Una parte importante de estos apoyos se entregó mediante la estrategia Lazos del Bienestar, con 3 mil 600 cobijas distribuidas en 12 polígonos de atención ubicados en 10 municipios, lo que permitió un acompañamiento directo a las familias en situación de mayor vulnerabilidad.

Además, se repartieron mil 322 cobijas en diversas localidades rurales consideradas de atención prioritaria, como Gildardo Magaña y El Nogalito, en Casas y Abasolo; Marcela, Valle Hermoso y Aserradero, en Miquihuana; San Pedro de la Colina, Encinito y Nuevo San Luis, en Llera; Venustiano Carranza y El Mezquital, en Valle Hermoso y Matamoros; así como Eligio Treviño y Tanlajas, en Ocampo, entre otras comunidades.

En el altiplano tamaulipeco, donde el frío suele ser más intenso, el DIF entregó 950 cobijas en municipios como Tula, Miquihuana, Bustamante, Palmillas y Jaumave, zonas donde las condiciones climáticas representan un mayor riesgo durante esta temporada.