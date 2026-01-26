Estefanía Mercado aparece como la presidenta municipal mejor evaluada de México

. .

En la más reciente medición nacional de alcaldes y alcaldesas realizada por Data Polls MX, Estefanía Mercado, presidenta municipal de Playa del Carmen, se ubicó en el primer lugar del ranking nacional de aprobación ciudadana, con una evaluación de 70.1 por ciento, posicionándose como la presidenta municipal mejor evaluada del país.

Este resultado no solo refleja el respaldo de la ciudadanía playense, sino también una gestión gubernamental con resultados visibles en rubros clave como seguridad, servicios públicos y cercanía con la población, indicadores que hoy marcan la percepción de bienestar y calidad de vida en los gobiernos locales.

La evaluación nacional se suma a otros reconocimientos que la administración de Mercado ha recibido en los últimos meses por su modelo de gestión eficiente y de respuesta constante, lo que ha colocado a Playa del Carmen como un referente de buen gobierno municipal, no solo en Quintana Roo, sino a nivel nacional.

La fortaleza de esta evaluación tiene raíces en la narrativa de gestión que ha caracterizado al gobierno de Estefanía Mercado, construida sobre la idea de la chambamanía: un enfoque permanente en el trabajo, los resultados y la cercanía con la ciudadanía, donde cada acción se traduce en mejoras tangibles para las familias playenses.

Este posicionamiento también destaca la capacidad de liderazgo y de gestión política de Mercado, quien ha logrado articular una oferta gubernamental que combina solidez administrativa con comunicación cercana y permanente con sus ciudadanos.

Con estos resultados, Estefanía Mercado refrenda su compromiso con el pueblo y se coloca como una figura a seguir en el escenario político estatal frente a los procesos electorales que se aproximan.