Jornada de revocación de mandato para la gubernatura de Oaxaca concluyó en paz

La Mesa Operativa de Seguimiento Electoral (MOSE) informó que la consulta ciudadana inédita en el estado, para la Revocación de Mandato de la persona titular de la Gubernatura del Estado, se realizó con bien y en paz en toda la entidad.

Los oaxaqueños pudieron emitir su voto luego de la instalación de 99.96 por ciento de las casillas, cumpliéndose así con un principio de la vida democrática: el pueblo pone y el pueblo quita, así lo expresó el titular de la Secretaría de Gobierno (Sego), Jesús Romero López.

“Esto demuestra que el Gobierno que encabeza Salomón Jara promueve y construye la paz social, la gobernabilidad y la seguridad; y que los procesos democráticos como este que se están instalando por primera ocasión en Oaxaca, pueden llevarse a cabo con orden, legalidad y respeto pleno a la decisión del pueblo”, dijo.

Añadió que desde todas las instituciones de gobernabilidad, seguridad y procuración de justicia que conforman la MOSE, se acompañó el proceso de principio a fin, y lo siguiente será esperar los resultados oficiales que emita el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO).

En este sentido, señaló que se brindará el acompañamiento al traslado de los paquetes electorales y el resguardo de los consejos distritales hasta concluir el proceso.

En el proceso de votación, se registraron 491 incidentes menores como el retraso en la instalación de casillas, falta momentánea de materiales, interrupciones breves por fallas eléctricas o climáticas y cambios de casillas por condiciones de clima, así lo dio a conocer el funcionario acompañado de los fiscales General del Estado de Oaxaca (FGEO) y el Especializado en Delitos Electorales, Bernardo Rodríguez Alamilla e Iván García López.

Asimismo, dijo, solo 1 casilla en la sección 1781 de la agencia Tierra Colorada en Santa María Apazco, del distrito de Nochixtlán, no fue instalada, y otras 6 no fueron autorizadas en el encarte oficial.