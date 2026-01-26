La COFOCE impulsa a empresa zapatera guanajuatense en su proceso de profesionalización y la exportación

Jaqueline Ledezma y su padre, Don Elías impulsan su empresa Maestro Zapatero

El gobierno de Guanajuato, encabezado por Libia Denisse García Muñoz Ledo, a través de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE), se ha encargado de impulsar y resaldar la visión de Maestro Zapatero, empresa encabezada por Jaqueline Ledezma y fundada junto a su padre, Don Elías.

Con más de 50 años de experiencia como diseñador y modelista de calzado, Don Elías consolidó en 2018 un sueño compartido con su hija: crear un nuevo concepto de calzado de descanso; una sandalia de vestir con un diseño innovador, atemporal, minimalista sin perder la sofisticación elaboradas con procesos artesanales y piel natural, que reflejan no solo calidad, sino identidad guanajuatense.

“Vengo de una familia de zapateros, esta idea nación con la inquietud de todo el mundo relacionado con los zapatos, sueña uno con ser alguien, no del montón, yo tengo 75 años, comencé a los 15 años y ahora con la ventaja de COFOCE y esos organismos se levanta a uno más el ánimo y menos me quiero ir”, aseguró Don Elías Ledezma Falcón.

A partir del primer acercamiento con COFOCE, Maestro Zapatero, obtuvo capacitación, asesoría y vinculación comercial: foros especializados, talleres de exportación, marketing digital, comercio electrónico, logística y participación en misiones comerciales. Un proceso constante que rindió frutos en 2024, cuando la empresa logró concretar sus primeras exportaciones a Costa Rica y Estados Unidos, y que hoy la tiene en negociaciones con países como Jordania.

“Nos acercamos a COFOCE, y ahí tuvimos la asesoría tan puntual, tan profesional, de todos sus asesores, en el aspecto jurídico, en el aspecto económico, las capacitaciones acerca de todos los Incoterms con los que puedo yo negociar con los clientes (…) acérquense a COFOCE, no se van a arrepentir porque es el camino correcto para poder llevar sus productos a cualquier parte del mundo”, dijo Jaqueline Ledezma Rosales, Dirección General de Maestro Zapatero.

Con este importante paso, el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de COFOCE, reafirma su compromiso con el impulso al campo, la innovación agroalimentaria y la apertura de nuevas oportunidades de negocio para las familias guanajuatenses.