La Universidad del Deporte de Puebla se encuentra 65 por ciento lista

Universidad del Deporte

El gobernador de Puebla Alejandro Armenta informó, como parte de un proyecto que impulsa el Gobierno del Estado, que la construcción de la Universidad del Deporte ha alcanzado un avance del 65 por ciento, la obra se entregará en mayo del año presente.

A lo largo de un recorrido de supervisión, el ejecutivo estatal destacó que esta institución es una política de Estado que permanecerá más allá de los períodos gubernamentales, debido a que apuesta a que el deporte, la cultura y el arte son herramientas para la reconstrucción del tejido social. Asimismo, Alejandro Armenta reconoció a los trabajadores de la obra como parte fundamental del desarrollo de Puebla.

La obra cuenta con una inversión cercana a 730 millones de pesos, e interviene más de 61 mil metros cuadrados. De igual manera es una fuente de generación de empleo directo para cientos de trabajadores y aprovecha infraestructura previamente manufacturada. Esto con el objetivo de ofrecer espacios dignos y modernos para la formación integral de las y los jóvenes poblanos.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras, informó que los trabajos están avanzando de acuerdo a lo programado en cuanto a los estándares de calidad y seguridad. Contreras también detalló que el complejo contará con 40 aulas para mil 600 estudiantes, canchas de fútbol, béisbol y box.

La Universidad del Deporte abre nuevas oportunidades para que las y los jóvenes no abandonen su preparación académica o deportiva, por ello, la secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez, enfatizó en la incorporación de carreras como psicología deportiva y el regreso de Puebla al circuito de competencias nacionales con la sede de la Olimpiada Nacional 2026, lo que proyecta al estado como semillero de campeonas y campeones.

En su oportunidad, José Luis García Parra, coordinador de Gabinete, hizo una comparación entre la Universidad del Deporte con el Museo Barroco, al señalar que dicho proyecto cuesta diez veces menos, tiene tres veces más metros cuadrados y evita un esquema de deuda que habría alcanzado hasta 14 mil millones de pesos.

Por último, el supervisor de obra, Ángel Oliver, explicó que el complejo cuenta con la normatividad vigente y que sus labores de construcción son de lunes a sábado, con una participación diaria de hasta 350 trabajadores, tanto locales como foráneos.