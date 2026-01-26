Lluvias de enero alivian al campo sinaloense y permiten ahorrar riego con mangueras

Campos en Sinaloa Las precipitaciones del sábado 24 de enero dejaron humedad suficiente en los suelos agrícolas, lo que permitirá reducir riegos y beneficiar a la ganadería, aunque se reportaron afectaciones menores en maíz y frijol.

Las lluvias registradas el sábado 24 de enero dejaron un saldo mayormente positivo para el campo sinaloense, al permitir el ahorro de riegos agrícolas y favorecer la recuperación de pastos para la ganadería, en un contexto marcado por varios años de escasez de agua en el estado.

Durante la Conferencia Semanera del gobernador Rubén Rocha Moya, se presentó un informe de la Secretaría de Agricultura y Ganadería sobre los efectos de estas precipitaciones, que alcanzaron alrededor de 50 milímetros.

El reporte fue expuesto por Manuel Benigno Castro Inzunza, jefe del Departamento de Integración Agroindustrial, ante la ausencia del titular de la dependencia, Ismael Bello Esquivel, quien encabeza una misión comercial en Dubái para abrir mercados al garbanzo sinaloense.

El funcionario explicó que, aunque las lluvias no generaron aportaciones significativas a las presas, sí dejaron una humedad importante en los valles agrícolas y en los terrenos de temporal, lo que permitirá reducir la demanda de agua almacenada, además, en el caso de la ganadería, se espera el nacimiento de pastos naturales o agostadores, fundamentales para la alimentación del ganado.

“Esta lluvia nos ayuda a ahorrar riegos y, con eso, a cuidar el agua que tenemos en las presas. En términos generales, fue un fenómeno positivo tanto para la agricultura como para la ganadería”, señaló Castro Inzunza.

En cuanto a los daños, se reportaron afectaciones en cerca de 11 mil hectáreas de maíz y 200 hectáreas de frijol en los valles de El Fuerte, Guasave, El Évora, Culiacán y San Lorenzo. En el caso del maíz, las parcelas se encuentran en etapa de floración, por lo que existe una alta probabilidad de recuperación.

Respecto al frijol, las afectaciones se concentraron en el municipio de Ahome, en superficies que ya habían sido cortadas, por lo que el impacto podría reflejarse en la calidad del grano, algo que solo podrá evaluarse al momento de la trilla.

No obstante, reconoció que el panorama es más delicado para el sector hortícola, debido a que el exceso de humedad puede propiciar enfermedades en los cultivos. En ese sentido, el gobernador Rocha aseguró que se mantendrán atentos a la evolución de esta situación.

“En horticultura es donde más puede pegar por el tema de plagas, pero esperamos que al final sean más los beneficios que las afectaciones para los productores”, expresó el mandatario.