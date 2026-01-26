Revocación de mandato en Oaxaca, futuro de la democracia en México: Antonino Morales

Oaxaca, primera entidad que activa revocación de mandato donde el 58 % votó a favor de que se mantenga el morenista Salomón Jara (Cuartoscuro)

Senadores de Morena por Oaxaca destacaron el ejercicio de revocación de mandato que se realizó en esa entidad este domingo donde el 58 % de los que votaron se pronunciaron a favor de que el gobernador Salomón Jara Cruz se mantenga en el cargo con lo cual rechazaron las campañas de desgaste en contra del mandatario estatal.

“Lo que se vivió en Oaxaca no es un caso aislado; es el futuro de la democracia en México”, aseveró el senador morenista, Antonino Morales

Resaltó que, con una participación del 29% de la lista nominal y un respaldo del 58% a la permanencia, Oaxaca demostró que los mecanismos de evaluación ciudadana son viables, legítimos y fortalecedores de la vida pública, contrastando con las narrativas de desgaste promovidas por la oposición.

“Mientras los reticentes conservadores pretenden blindar a las viejas élites, en Oaxaca el pueblo decidió, en las urnas y con total transparencia, seguir con la transformación”, aseveró

Por primera vez en México, este domingo 25 de enero se realizó un ejercicio de revocación de mandato en Oaxaca donde el 58. 2 % ( 551 mil 274 votos) de los ciudadanos se pronunció a favor de que el morenista Salomón Jata se mantenga como gobernador,

En tanto, un 38.16 %, que representa más de 357 mil votos, se mostró en contra de que se mantenga por pérdida de confianza.

El legislador oaxaqueño arremetió contra las “ fuerzas del pasado” “que hoy amenazan al Gobernador Jara con campañas de desprestigio y acciones legales dilatorias” y aseveró que son las misma que se oponen férreamente a la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum que incluye que la revocación de mandato se realice de manera coincidente con los procesos electorales.

“No quieren que la ciudadanía tenga esta voz y este poder”, afirmó.

El senador hizo un llamado a ver el caso Oaxaca como un precedente. “Los resultados demuestran dos cosas: primero, que los ciudadanos responden con responsabilidad cuando se les confía; y segundo, que las amenazas y la presión extrainstitucional, como las que hoy sufre el gobernador Jara, fracasan ante un pueblo organizado y un gobierno legítimo. La reforma electoral busca precisamente eso: proteger la soberanía popular de estos ataques”.

“La presidenta Claudia Sheinbaum tiene la visión correcta al proponer una reforma que acerque el poder a la gente y permita ejercicios de rendición de cuentas como este”, recalcó

Morales Toledo vinculó directamente el éxito del proceso oaxaqueño con el debate nacional. “La consulta es la prueba irrefutable de que la voluntad popular, cuando se le da cauce, es el mejor contrapeso a los intereses creados.