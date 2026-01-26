Salomón Jara es ratificado como gobernador de Oaxaca en histórica jornada de Revocación de Mandato

Salomón Jara Cruz

Oaxaca ratificó el Gobierno de Salomón Jara en una histórica Jornada de Revocación de Mandato, con una diferencia de 21 puntos porcentuales frente a quienes promovieron su destitución, consolidando así la continuidad de la Primavera Oaxaqueña.

El mandatario estatal se dirigó a los oaxaqueños para iformar que, hasta las 22:00 horas, con el cómputo del 55 por ciento de las casillas, la participación ciudadana fue de 623 mil 864 personas, equivalente al 19.8 de la lista nominal. De ese total, el 58.31 por ciento de las y los participantes votó a favor de la continuidad de su administración.

Detalló que 288 mil 618 ciudadanas y ciudadanos sufragaron a favor de la continuidad y 186 mil a favor de la revocación; lo que representa 21 puntos de diferencia y se perfila como una tendencia irreversible.

“Hoy Oaxaca tiene un gobierno con legitimidad renovada y eso nos compromete y obliga a trabajar más intensamente. Nuestro modelo de gobierno ratifica su compromiso con el bienestar del pueblo”, aseveró.

Con este proceso, Oaxaca se convierte en el primer estado de la República en el que la ciudadanía ejerce de manera directa el derecho a evaluar y decidir sobre la continuidad de su administración estatal. La jornada se desarrolló en un ambiente de paz, respeto, seguridad y normalidad democrática, lo que refuerza su carácter ejemplar.

“Este no es un triunfo político ni un logro personal, esta es una nueva victoria del pueblo y una gran hazaña colectiva. El pueblo ha decidido ratificar su confianza en el proyecto político de la Primavera Oaxaqueña y ha expresado en las urnas un deseo de seguir construyendo las bases de la transformación en nuestro estado”, afirmó Jara Cruz.

En este marco, el Gobernante reconoció el trabajo logístico del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) por brindar toda la certeza y garantía de legalidad de este inédito proceso. “Tenemos certeza en el resultado, hay confianza en nuestro liderazgo, hay esperanza en el rumbo y tenemos Primavera Oaxaqueña para un gran rato”, añadió.

Finalmente, el titular del Poder Ejecutivo aseveró que hoy inicia una nueva etapa en el gobierno de Oaxaca, en el cual se consolidarán acciones y políticas humanistas durante los próximos 3 años. “Vamos por más inversión, infraestructura y oportunidades. Vamos por más seguridad y bienestar social. Sigamos demostrando que esta Primavera Oaxaqueña seguirá floreciendo como un gobierno de territorio, popular y honesto”, expresó.