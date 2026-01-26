Veracruz impulsa implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas

En Veracruz y en todo el país avanza un cambio importante en la legislación laboral que busca reducir gradualmente la jornada de trabajo de 48 a 40 horas por semana, una medida que beneficiaría a millones de obreros y modificaría la forma en que se organizan los horarios laborales en México. El pasado 25 de enero se realizó un conversatorio con diferentes sectores sociales para analizar esta transición, en el que autoridades explicaron cómo se llevará a cabo este proceso.

La iniciativa forma parte de una reforma impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y tiene como principal objetivo colocar la justicia social en el centro de las decisiones públicas, buscando un equilibrio en la vida laboral con el bienestar familiar y personal. Para ello se ha promovido un diálogo amplio entre representantes de cámaras empresariales, sindicatos, abogados laboralistas y estudiantes, con el fin de analizar las mejores formas de aplicar los cambios.

El titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Luis Arturo Santiago Martínez, aseguró que la propuesta no pretende imponer reglas sin análisis, sino que se construye a partir de la cooperación entre distintos sectores productivos. Dijo que se busca una adaptación paulatina que responda a la realidad económica y social de Veracruz y de México en general.

La reforma plantea que la reducción de la jornada laboral será gradual. De acuerdo con lo propuesto a nivel nacional, la aplicación no sería inmediata: en 2026 comenzaría el periodo de transición, seguido por reducciones anuales de dos horas hasta alcanzar las 40 horas semanales en el año 2030. Esto significa que en 2027 la jornada quedaría en 46 horas, en 2028 en 44 horas, en 2029 en 42 horas y finalmente en 2030 se alcanzaría el objetivo de 40 horas.

Una de las razones centrales detrás de esta gradualidad es dar tiempo a las empresas y centros de trabajo para ajustar procesos internos sin afectar la productividad ni la operación diaria. Autoridades federales han destacado que esta transición permitirá que los empleadores y empleados se adapten con tiempo a los nuevos esquemas laborales y organizativos, lo que debería mejorar riesgos o impactos negativos en la economía.

A nivel local, en el conversatorio llevado a cabo en Veracruz participaron representantes de diversas cámaras empresariales y organizaciones sindicales, personas que reconocieron la importancia del diálogo y la colaboración en la construcción de esta reforma. Se espera que, una vez que la iniciativa sea aprobada en el Congreso de la Unión y los congresos locales, se puedan diseñar programas específicos de acompañamiento y capacitación para la implementación ordenada de la jornada de 40 horas.

El debate sobre la jornada laboral ha estado presente en México desde hace varios años y ha sido objeto de análisis tanto en foros nacionales como en el Congreso. La reducción de la jornada busca no solo aumentar el bienestar de las personas trabajadoras, sino también mejorar su salud y calidad de vida, factores que influirían positivamente en la productividad y el desarrollo social.