Yucatán concluye su participación en la Fitur 2026

Yucatán concluye con éxito su participación en la Fitur 2026

Durante la éxitosa participación de Yucatán en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, en la que alcanzó acuerdos estratégicos, reconocimientos internacionales y más de 60 citas de negocios que fortalecen su posicionamiento turístico global.

Con México como país invitado, la entidad destacó en el mercado europeo generando estrategicos enlaces con aerolíneas, tour operadoras y plataformas digitales de alto impacto como Aeroméxico España, TAG Airlines, Expedia Travel Group, TUI Group, Viajes El Corte Inglés y Despegar.com, lo que permitió posicionar el destino y abrir nuevas oportunidades de colaboración.

Además, el titular de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), Darío Flota Ocampo, sostuvo reuniones bilaterales con los titulares de turismo de Guatemala y Cuba, así como con la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora.

El estado será sede de la Cumbre de Turismo de las Américas (Americas Tourism Summit), a realizarse del 21 al 23 de marzo de 2026, un evento destacado en el ambito del turismo al que asisten inversionistas y líderes del sector de todo el continente, con el respaldo de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, consolidando a la entidad como un referente nacional e internacional en la industria turística.

Asimismo, se avanzó en el acuerdo de hermanamiento entre Valladolid, Yucatán, y Valladolid, España, cuya firma se prevé para mayo de este año, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional, promover el turismo y fomentar el desarrollo económico entre ambas ciudades, unidas por lazos históricos, culturales y gastronómicos.

En materia de innovación turística, Yucatán fue reconocido como uno de los destinos emblemáticos en la Guía para el Desarrollo del Astroturismo, publicada por ONU Turismo y la Fundación Starlight, al destacar su riqueza arqueoastronómica maya, su litoral y productos turísticos para la observación de la bóveda celeste.

También sobresalió la ratificación de Yucatán como Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica Precolombina, distinción que reconoce el valor histórico, cultural y turístico de la cocina ancestral maya y fortalece su posicionamiento en los mercados internacionales.

La delegación yucateca, integrada por el titular de la Sefotur y el subsecretario de Desarrollo Turístico Sustentable, Raúl Paz Noriega; así como autoridades estatales y municipales, empresas y asociaciones civiles del sector, quienes impulsaron una agenda de promoción, vinculación y generación de oportunidades.