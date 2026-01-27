Crece inversión de Nestlé-Purina en Guanajuato

Nestlé - Purina Guanajuato

Durante la inauguración del Purina Experience Center, la secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, dio a conocer que entre 2026 y 2027, Nestlé-Purina invertirá 100 millones de dólares adicionales en su planta de Silao para ampliar su capacidad productiva en la fabricación de alimentos secos y húmedos para el mercado mexicano.

Villaseñor Aguilar mencionó que desde la instalación de la planta en 2015 y con el nuevo proyecto de financiación, la inversión acumulada de la empresa alcanzará los 700 millones de dólares, consolidándola como uno de los principales socios comerciales de Guanajuato.

Actualmente, la fábrica de Silao es la más grande de Latinoamérica en su tipo por generar empleo a más de 650 personas y se producen 11 marcas que llegan a todo el país, la cual representan el 45% de las ventas de la empresa en América Latina.

Inauguración Purina Experience Center

El Purina Experience Center es un museo interactivo, con una inversión de 1.12 millones de dólares, diseñado para conectar, educar y mostrar los procesos detrás de la producción de alimentos para animales de compañía que se fabrican desde Guanajuato.

Una vez que esté en operación al 100%, el centro tendrá capacidad para recibir hasta 4 mil visitantes al año y estará abierto al público en general, escuelas, investigadores y otros.

