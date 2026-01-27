Miguel Mery consolida un Poder Judicial fuerte y cercano a la gente: Manolo Jiménez

. .

Coahuila es hoy un estado que se distingue por la fortaleza de sus instituciones y por el rumbo claro con el que se gobierna. Así lo expresó el gobernador Manolo Jiménez Salinas al acompañar al magistrado presidente Miguel Felipe Mery Ayup en el Informe de Actividades 2025 del Poder Judicial del Estado, un acto que además marcó la inauguración de la Ciudad Judicial de Saltillo y un momento clave para la vida pública de la entidad.

Durante su mensaje, el Gobernador reconoció el liderazgo, la visión y la responsabilidad con la que Miguel Mery ha encabezado al Poder Judicial, destacando que su conducción ha sido fundamental para consolidar una institución sólida, profesional y cercana a la gente, capaz de brindar certeza jurídica y fortalecer el estado de derecho en Coahuila.

“Con gusto acompañamos a nuestro amigo el magistrado presidente Miguel Mery Ayup en su informe anual. Reconocemos y agradecemos el gran trabajo que ha realizado al frente del Poder Judicial, una institución clave para mantener a Coahuila seguro, en orden y con pleno respeto a la ley. Nuestro estado es tierra de instituciones fuertes y echadas pa’ delante”, expresó Manolo Jiménez.

El Mandatario estatal subrayó que hoy el Poder Judicial de Coahuila es una institución de pie, fortalecida y con rumbo claro, lo que genera confianza y tranquilidad para las y los coahuilenses. Añadió que esta solidez institucional es uno de los pilares que explican el desarrollo, la estabilidad y la calidad de vida que distinguen a Coahuila como uno de los mejores estados del país para vivir en familia.

Manolo Jiménez señaló que lo que hoy tiene Coahuila no es obra de la casualidad, sino el resultado de años de trabajo conjunto entre instituciones firmes, una sociedad civil organizada, un sector productivo comprometido y una ciudadanía consciente. Todo ello, dijo, es un valor que debe cuidarse como oro molido, porque representa la base del presente y del futuro del estado.

El Gobernador felicitó al magistrado presidente Miguel Mery por el informe presentado y por la inauguración de la Ciudad Judicial de Saltillo, una obra estratégica que dignifica la impartición de justicia y acerca los servicios judiciales a la ciudadanía, al concentrar en un solo espacio materias clave como la justicia civil, familiar, mercantil y laboral, así como áreas fundamentales como la Defensoría Pública, los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, el Centro de Evaluación Psicosocial y el Archivo Judicial.

Asimismo, destacó que tras el proceso histórico de renovación del Poder Judicial vivido en 2025, Coahuila supo enfrentar el reto con madurez institucional y responsabilidad, por lo que llamó a que esta nueva etapa se conduzca con sensibilidad social, imparcialidad, honestidad y profesionalismo.

Manolo Jiménez reiteró el respaldo total de su administración al Poder Judicial y subrayó que la coordinación entre poderes ha permitido fortalecer su presupuesto y su papel dentro del modelo de seguridad de Coahuila, cuyos resultados colocan hoy a la entidad como una de las más seguras del país.

Por su parte, el magistrado presidente Miguel Felipe Mery Ayup destacó que la Ciudad Judicial de Saltillo no solo representa infraestructura moderna, sino un compromiso tangible con una justicia más eficiente, más humana y más cercana a las personas. Señaló que este nuevo complejo responde a las exigencias actuales del marco legal y procesal, e incorpora un modelo de gestión que coloca al ciudadano en el centro de la impartición de justicia.

Al informe asistieron autoridades de los tres poderes, representantes de tribunales de otras entidades, alcaldes, legisladores y titulares de dependencias estatales, quienes atestiguaron un momento que reafirma la fortaleza institucional de Coahuila y el liderazgo del Poder Judicial bajo la presidencia de Miguel Mery Ayup.