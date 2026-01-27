Ordenan juicio contra seis personas y una empresa por incendio en Waldos de Sonora

Incendio en Waldos de Sonora (x)

Un juez ordenó llevar a juicio a seis personas físicas y una persona moral por su presunta responsabilidad en el incendio ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en una tienda de Wlados, en Hermosillo, Sonora, que dejó 23 personas muertas, así lo informó este martes la Fiscalía General de Justicia del Estados (FGJES).

En un comunicado, la Fiscalía indicó que el Juez de Control consideró que existen elementos suficientes para abrir un porceso penal contra los imputados, tras valorar pruebas periciales, testimoniales y documentales presentadas por el Ministerio Público.

Los cargos incluyen delitos de “homicidio, distintos tipos de lesiones, daños y aborto, todos cometidos a título culposo”, así como incumplimiento de un deber legal y uso de documentos falsos, atribuidos de manera diferenciada a las seis personas y a la empresa involucrada.

Asimismo, el juez determinó que los acusado enfrenten el proceso en libertad bajo medidas cautelares, entre ellas la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridadfes, exhibir una garantía económica y la prohibición de salir de Sonora.

En el caso del representante legal de la empresa, el juez consideró procedente la prisión preventiva justificada, aunque no se ejecutó debido a una suspensión derivada de un juicio de amparo, lo cual será impugnada por la Fiscalía.

Igualmente, se concedió un plazo de seis meses para la investigación para la investigación complementaria, periodo que la FGJES precisó que reforzará las pruebas para el esclarecimiento total de los hechos.

En la misma audiencia, el juez resolvió no ordenar juicio contra otras dos personas: una al considerar que la conducta presuntamente delictiva había prescrito y otra por estimar que no se acreditaba su probable responsabilidad.

La Fiscalía expresó su desacuerdo con ambas determinaciones y expuso que apelará la decisión.

Ademas, reiteró su compromiso de garantizar el acceso a la justicia y el acompañamiento a las familias afectadas por el caso.