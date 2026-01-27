Puebla: Gobierno y FEMEXFUT firman convenio en beneficio del talento UDEP

El Gobierno de Puebla, capitaneado por Alejandro Armenta, y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), bajo la tutela de Mikel Arriola, firmaron un convenio histórico de colaboración para fortalecer la formación de talentos de la Universidad del Deporte del Estado de Puebla (UDEP).

La firma se llevó a cabo en un acto encabezado por el comisionado presidente del organismo rector del balompié nacional y el mandatario estatal, ceremonia en la que el directivo reconoció la capacidad de ejecución del gobierno estatal y subrayó que el acuerdo trasciende un documento administrativo dado que traza nuevas rutas para la formación de jugadores, entrenadores y árbitros de la mano de una universidad en operación, con carreras, alumnado y planta docente activa.

En su intervención, el gobernador Armenta, destacó que el convenio consolida al deporte como política de Estado y como una herramienta directa para la seguridad y la atención de las causas sociales, “cada competencia, liga y encuentro deportivo permite alejar a niñas, niños y jóvenes de procesos disociativos y contextos de violencia”, una verdad y axioma toral que resuena en consonancia con la visión humanista impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien apuesta por el deporte, la educación y la reconstrucción del tejido social.

El rector de la UDEP, José Luis Sánchez Solá, afirmó que la Federación Mexicana de Fútbol asumió en los últimos años un papel de mayor responsabilidad social, con programas comunitarios, acciones de inclusión, alfabetización y rehabilitación de espacios deportivos; el único objetivo del convenio, agregó, consiste en favorecer a las masas, que se verán beneficiadas si se fortalecen dos aspectos clave: primero, la capacitación, desarrollo y profesionalización de entrenadores y maestros; segundo, la construcción de una estructura que permita conocer áreas de oportunidad, medir resultados y mejorar el impacto social del fútbol.Este convenio proyecta beneficios concretos para Puebla, tales como la profesionalización del talento deportivo, mayores oportunidades laborales para atletas al concluir su etapa competitiva y el fortalecimiento de infraestructura y alto rendimiento.