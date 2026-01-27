Secretaría del Trabajo y Previsión Social impulsa trabajo digno en el sector automotriz de Tamaulipas

STPS impulsa trabajo digno en el sector automotriz de Tamaulipas

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del estado de Tamaulipas llevó a cabo una jornada informativa dirigida al sector automotriz con el propósito de fortalecer condiciones laborales justas y respetuosas para todas las personas trabajadoras. Esta acción forma parte de una política permanente para promover el respeto a los derechos laborales en la entidad y está alineada con los principios del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya.

La actividad se realizó en Ciudad Victoria, y estuvo enfocada en una Sesión Informativa “Trabajo Digno” en la Agencia Automotriz Suzuki, donde participaron directivos y gerentes de la empresa automotriz. El objetivo principal fue ofrecer herramientas y conocimientos que permitan generar espacios de trabajo en los que prevalezcan la dignidad humana, la legalidad y el bienestar de las y los trabajadores.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, encabezó la sesión y destacó que la promoción del trabajo digno es una prioridad para la dependencia que dirige. Señaló que estas acciones buscan sensibilizar a empleadores y trabajadores sobre la importancia de respetar los derechos laborales, fomentando relaciones laborales basadas en la igualdad, la no discriminación y la justicia social.

La jornada estuvo coordinada por la Unidad de Trabajo Digno y Combate al Trabajo Infantil, liderada por Federico Emilio Manautou Rodríguez. Esta unidad impulsa una cultura laboral que busca asegurar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo y garantizar que las condiciones de empleo sean equitativas para todas las personas en la industria.

Durante la sesión, se brindaron herramientas informativas a dos gerentes de la empresa, con impacto directo en 23 personas que forman parte de su plantilla laboral. Entre los temas abordados estuvieron los derechos y responsabilidades tanto de empleadores como de trabajadores, la importancia de contar con ambientes laborales seguros y respetuosos, y las prácticas que favorecen el desarrollo integral del capital humano.

El funcionario resaltó que este tipo de actividades no solo refuerzan el cumplimiento de la ley, sino que también propician una cultura de respeto y colaboración dentro de las empresas. Señaló que la STPS trabaja de manera cercana con el sector productivo para promover prácticas laborales responsables que contribuyan al crecimiento económico con un sentido social bien definido.

El trabajo digno es un elemento clave en la visión del Gobierno de Tamaulipas para construir una sociedad más justa e incluyente, donde las oportunidades laborales se acompañen de condiciones que favorezcan la calidad de vida de las y los trabajadores. De acuerdo con Illoldi Reyes, estas políticas fortalecen la confianza entre empleadores y empleados y fomentan entornos donde la productividad y el respeto van de la mano.

Con actividades como la Sesión Informativa “Trabajo Digno”, la STPS continúa promoviendo de entornos laborales respetuosos, la sensibilización empresarial y la protección de los derechos laborales en todo el estado. Estas acciones forman parte de un esfuerzo mayor para consolidar un mercado laboral fuerte, responsable y con mejores condiciones para todas las personas trabajadoras en Tamaulipas.