DIF Jalisco refuerza colaboración con agencia JICA para mejorar atención a adultos mayores

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco anunció recientemente que fortalece su colaboración con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), con el objetivo de dignificar y mejorar los servicios dirigidos a la población de personas adultas mayores en el estado. El fortalecimiento de esta vinculación internacional busca impulsar proyectos y modelos de atención que ayuden a la comunidad mayor a tener una mejor calidad de vida y cuidados más especializados.

Durante encuentros y reuniones de trabajo entre personal de DIF Jalisco y representantes de JICA, ambas partes revisaron experiencias, estrategias y modelos que ya se aplican en otros países para ofrecer atención integral a las personas mayores. Esta cooperación se da en medio de un contexto donde el envejecimiento de la población representa un reto social importante para México y estados como Jalisco.

La colaboración entre DIF Jalisco y JICA no es nueva: tiene años de trabajo conjunto enfocados en el bienestar de las personas de la tercera edad. En reuniones previas, funcionarios de ambos organismos han intercambiado experiencias sobre protocolos de cuidado comunitario, que integran aspectos como la evaluación del nivel de dependencia, capacitación de cuidadores y planificación de servicios especializados.

Representantes de JICA han señalado que uno de los componentes clave de esta colaboración es el aprendizaje técnico y práctico compartido entre Japón y Jalisco. Japón es un país con una población envejecida desde hace décadas, por lo que su experiencia en modelos de atención para adultos mayores resulta valiosa para su adaptación en contextos mexicanos.

Por su parte, autoridades de DIF Jalisco han reiterado su compromiso de trabajar de manera coordinada con JICA para consolidar un sistema de cuidados integral y comunitario, que no solo responda a las necesidades de quienes requieren atención especializada, sino que también genere entornos que promuevan un envejecimiento activo y saludable.

Entre las acciones que se han explorado están capacitaciones para cuidadores, diseño de protocolos que abarcan desde la autosuficiencia hasta niveles avanzados de dependencia, así como estrategias para mejorar la atención comunitaria en espacios públicos y centros de asistencia social. Estas iniciativas buscan fortalecer no solo la atención directa, sino también el conocimiento técnico del personal responsable del cuidado de personas mayores en los diferentes municipios de Jalisco.

El modelo de colaboración se basa en el intercambio de conocimientos y la aplicación práctica de metodologías desarrolladas en Japón, pero adaptadas a las condiciones sociales, culturales y económicas locales de Jalisco. De acuerdo con especialistas en salud y envejecimiento, este tipo de alianzas puede ayudar a reducir brechas en servicios de atención y ofrecer alternativas innovadoras en el cuidado de la población mayor.

Este refuerzo en la colaboración con JICA llega en un momento en que muchas instituciones públicas en México buscan estrategias eficientes para abordar el envejecimiento poblacional, mejorar la atención médica, social y comunitaria de este grupo, e integrar políticas públicas que favorezcan la inclusión.

Con esta alianza, DIF Jalisco reafirma su intención de colaborar con organismos internacionales para traer experiencias y conocimientos que beneficien a uno de los sectores más vulnerables y al mismo tiempo más numerosos dentro de la sociedad: las personas adultas mayores.