Gestiona gobierno estatal residuos a través de procesos sustentables y eficientes

Con el objetivo de enfrentar el reto que representa la gestión de 5 mil 900 toneladas de residuos sólidos urbanos diariamente en la entidad, el gobierno encabezado por Alejandro Armenta fortalecerá las políticas de reducción, valorización y manejo sustentable mediante la creación de Centros de Transformación, informó la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Mayra Orellana Caballero.

La funcionaria estatal destacó que estos espacios, destinados a los municipios de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Tehuacán, no funcionarán como rellenos sanitarios ni tiraderos, sino como instalaciones para recuperar y reutilizar materiales, dándoles un segundo uso. Subrayó que se trata de una estrategia central para la gestión integral de los residuos municipales y para avanzar hacia modelos más sostenibles.

Asimismo, recordó que, en el marco de los proyectos estratégicos impulsados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Puebla será sede del Parque de Economía Circular, cuyo propósito es aprovechar los residuos orgánicos y evitar su disposición en rellenos sanitarios o sitios controlados y no controlados. Con ello se busca reducir las fuentes de contaminación del aire y del subsuelo.

Finalmente, Orellana Caballero señaló que, a través del programa “Por Amor Transformamos”, se han entregado 120 máquinas recicladoras de PET y composteadoras a 43 municipios, con el fin de impulsar la sustentabilidad mediante el trabajo comunitario y la participación ciudadana.