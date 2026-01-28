Guanajuato impulsa el empoderamiento económico y laboral de las mujeres

En el marco del inicio de 2026, el Gobierno del Estado, identificado como el “Gobierno de la Gente”, reafirmó su compromiso con el empoderamiento de las mujeres a través de acciones concretas destinadas a fortalecer su autonomía económica, capacitación laboral y oportunidades de empleo.

Durante una rueda de prensa celebrada esta semana en Apaseo el Grande, la titular de la Secretaría de Economía, Cristina Villaseñor Aguilar, compartió cifras y resultados que reflejan los esfuerzos realizados hasta ahora en la actual administración para apoyar a las mujeres, especialmente en los municipios que enfrentan una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

Villaseñor explicó que, en lo que va de este gobierno, más de 19 mil 700 mujeres han conseguido empleo formal en 17 municipios con declaratoria de alerta. Este número no solo representa una oportunidad laboral para miles de guanajuatenses, sino también un paso hacia la independencia económica y la reducción de vulnerabilidades sociales.

Además del trabajo en empleabilidad, la Secretaría de Economía ha promovido proyectos productivos con un enfoque de inclusión. Se entregaron 870 proyectos productivos bajo el nombre “Mi Negocio pa’ delante” a mujeres mayores de 18 años en estas zonas alertadas, con el objetivo de apoyar la creación o el fortalecimiento de negocios que generen ingresos y fomenten el espíritu emprendedor.

Otra parte importante de las acciones son las capacidades técnicas y certificaciones laborales. Se informó que 3 mil 300 mujeres han recibido capacitación, y 5 mil 500 han obtenido certificaciones que avalan sus competencias laborales, herramientas que elevan sus posibilidades de empleo y desarrollo profesional.

En sus declaraciones, Villaseñor Aguilar destacó que estos programas y apoyos no solo buscan dar empleo, sino construir oportunidades reales y dignas. “La verdadera dignidad humana se construye con oportunidades para todas, especialmente para quienes más las necesitan”, afirmó, subrayando la importancia de políticas públicas que respondan a las necesidades de las mujeres guanajuatenses.

Por su parte, Itzel Balderas Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, señaló que estas acciones reflejan el enfoque integral del Gobierno de la Gente, colocando a las mujeres en el centro de las políticas públicas. Recalcó que la visión de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo es que estos beneficios no se limiten únicamente a los municipios en alerta, sino que alcancen a más mujeres en todo el estado.

La subsecretaria de Vinculación y Desarrollo Político, Elvira Paniagua Rodríguez, resaltó también la importancia de compartir avances en la implementación de la AVGM, subrayando que el gobierno rechaza categóricamente la violencia de género y trabaja para que no sea parte del presente ni del futuro de las comunidades.

Finalmente, el alcalde de Apaseo el Grande, José Luis Oliveros Usabiaga, coincidió en la relevancia de las acciones impulsadas por el Gobierno de la Gente, destacando que el municipio ha incorporado un presupuesto con perspectiva de género y programas de atención para mujeres en situación de violencia.