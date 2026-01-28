Morelos fortalece seguridad con 19 arcos de vigilancia en vías estratégicas

El estado de Morelos refuerza su estrategia de seguridad con la instalación de 19 arcos de videovigilancia en los principales accesos y zonas de tránsito de diversos municipios, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano.

Durante la conferencia quincenal de Seguridad, el funcionario explicó que la colocación de estos arcos es resultado de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, y representa la recuperación de más de una década de rezago en la infraestructura tecnológica destinada a la seguridad pública.

Urrutia Lozano detalló que, en las últimas dos semanas, como resultado de operativos realizados en 15 municipios, fueron detenidas 24 personas presuntamente relacionadas con diversos delitos, entre ellos secuestro, homicidio, extorsión, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, venta de drogas, así como robos a comercios y vehículos.

Asimismo, informó que durante distintos cateos se aseguraron estupefacientes, armamento y chalecos antibalas con insignias de un grupo delictivo, como parte de las acciones de combate a la delincuencia organizada en la entidad.

En relación con el relevo en la titularidad de seguridad en el municipio de Cuernavaca, el secretario señaló que, en coordinación con el mando saliente, se logró una reducción de cuatro puntos en la percepción de inseguridad en la capital del estado. Añadió que, en esta nueva etapa, se fortalecerán las labores de inteligencia, especialmente para atender delitos como el robo de autopartes, principalmente en zonas donde aún no se cuenta con cámaras de videovigilancia.

Respecto al ataque ocurrido en el municipio de Jiutepec, en el que perdieron la vida dos elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Urrutia Lozano precisó que las investigaciones continúan, así como los cateos en la zona. Informó que una persona ya fue detenida, presuntamente vinculada con los hechos y con posibles nexos con el tráfico de drogas.

Finalmente, el secretario señaló que, con la integración de la Mesa de Paz y Seguridad, se incorporó el magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado. Asimismo, se acordó fortalecer la integración de evidencias en las denuncias contra personas detenidas, con el fin de respaldar procesos leales y garantizar justicia para la sociedad morelense.